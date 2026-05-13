Comienzan los trabajos para mejorar los servicios y pavimentos de la calle María, en Ares

La actuación se sufragará con fondos municipales y de la Diputación Concello

El área de Urbanismo de Ares ha iniciado las obras de mejora integral de un tramo de la calle María –el que culmina en la Alianza Aresana–. Los trabajos, con un presupuesto total de 331.564,01 euros –asumidos entre la Diputación (199.806,02) y las arcas municipales (131.757,99)–, supondrán la renovación completa del saneamiento y la implantación de una red separativa de aguas pluviales, mejorando el sistema de drenaje para evitar inundaciones o acumulaciones.

El proyecto implica, además, actuar sobre las telecomunicaciones y el alumbrado público, reordenando, asimismo, el mobiliario público.

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“A obra segue as mesmas bases que outras rúas igualmente humanizadas polo Concello no casco urbano. É, en esencia, unha planificación centrada en facer do espazo público un lugar máis cómodo, seguro e accesible para a veciñanza”, aseveró la concejala responsable del área, Olimpia Marcos.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la incporporación de nuevos pavimentos y aceras y la eliminación de diferencias con la calzada en el entorno de la Praza do pozo, delimitando la nueva zona de preferencia peatonal mediante hormigón coloreado, explican desde el Consistorio.