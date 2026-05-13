Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ares

Comienzan los trabajos para mejorar los servicios y pavimentos de la calle María, en Ares

La intervención cuenta con una inversión de 331.564 euros

Redacción
13/05/2026 17:11
La actuación se sufragará con fondos municipales y de la Diputación
La actuación se sufragará con fondos municipales y de la Diputación
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El área de Urbanismo de Ares ha iniciado las obras de mejora integral de un tramo de la calle María –el que culmina en la Alianza Aresana–. Los trabajos, con un presupuesto total de 331.564,01 euros –asumidos entre la Diputación (199.806,02) y las arcas municipales (131.757,99)–, supondrán la renovación completa del saneamiento y la implantación de una red separativa de aguas pluviales, mejorando el sistema de drenaje para evitar inundaciones o acumulaciones.

El proyecto implica, además, actuar sobre las telecomunicaciones y el alumbrado público, reordenando, asimismo, el mobiliario público.

Pintado Reitoral Ares

El edificio de la Reitoral de Ares, a un paso menos de ser centro de uso sociocomunitario

Más información

“A obra segue as mesmas bases que outras rúas igualmente humanizadas polo Concello no casco urbano. É, en esencia, unha planificación centrada en facer do espazo público un lugar máis cómodo, seguro e accesible para a veciñanza”, aseveró la concejala responsable del área, Olimpia Marcos.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la incporporación de nuevos pavimentos y aceras y la eliminación de diferencias con la calzada en el entorno de la Praza do pozo, delimitando la nueva zona de preferencia peatonal mediante hormigón coloreado, explican desde el Consistorio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620