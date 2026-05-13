Apatrigal demanda protección para un conjunto de árboles en la zona del puerto de Ares
El Concello explica que invaden el vial y que suponen “unha problemática en termos de seguridade”
La Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) reclama protección para un conjunto de ocho árboles de grandes dimensiones ubicados en el camino Praia de Estacas, en el municipio de Ares. “O Concello está empeñado en cortalos, pese a aparecer en documentos de la década de 1870, para facer unha beirarrúa e facilitar a urbanización do lugar, desprezando a memoria histórica”, declara la entidad.
Desde Apatrigal exponen que la antigüedad de estos ejemplares “non está clara”, aunque aparecen reflejados en la escritura de compra de la tierra “e están rexistrados como parte da mesma en 1871”. A este respecto, la entidad indica que “debido a que árbores da mesma especie e de porte parecido bordeaban o camiño que leva á batería defensiva construída en 1757, como parte das obras de defensa de Ferrol, é probable que formasen parte desa mesma aliñación”.
Especies
En concreto, la asociación indica que el conjunto de estos árboles centenarios se compone, fundamentalmente, de tres especies: chopos o álamos negros (Populus nigra), plátanos de sombra (Platanus × acerifolia) y laureles (Laurus nobilis).
“Podemos dicir que teñen unha altura media de 25 metros, sendo máis alto un dos chopos, que alcanza os trinta”, comenta la entidad en defensa del patrimonio, indicando, también, que este espacio verde, “unha das poucas zonas de arboredos da vila, converteuse en hábitat privilexiado para multitude de aves: poden observarse chochíns, ferreiriños, carboeiros, gorrións...”, enumera Apatrigal.
Catalogación
Por todo ello, la asociación considera que “a formación de árbores ten as características necesarias para ser incluída no Catálogo de Árbores Senlleiras de Galicia.
Por su parte, y a preguntas de este Diario, fuentes municipales explican que desde el Concello “revisouse xa tempo atrás a situación destas árbores”, constatando que invaden “unha propiedade municipal e apenas contan con mantemento e coidados por parte dos seus propietarios”. El ejecutivo local explica que, por esta razón, “xeran ao final unha problemática en termos de seguridade, pois están sobre unha rúa con moito tránsito tanto de vehículos coma de veciñanza a pé”.
En cuanto a su conservación, el Consistorio aresano remarca que “no seu momento tamén se fixeron varias consultas e revisións para ver se tiñan a condición de árbores senlleiras, dentro do Catálogo autonómico, pero non aparecen rexistrados como tal. Polo tanto, están suxeitos ás mesmas circunstancias de seguridade, mantemento e coidados que requiren o resto de árbores de titularidade particular”