Abierta la reserva de plazas para la nueva edición del programa ConciliAres

Una de las actividades de ediciones pasadas del ConciliAres Concello

El Concello de Ares abrió en los últimos días el proceso de reserva de las plazas para la nueva edición del ConciliAres, un servicio que se ofrecerá los meses de julio y agosto para ayudar a las familias de la localidad a cuidar a los menores durante el periodo de vacaciones escolares.

Quienes estén interesados podrán solicitarlo hasta el 29 de mayo en el departamento de Servizos Sociais o telemáticamente, por medio de la Sede Electrónica.

Cabe recordar que este programa lúdico-educativo se dirige a niños y niñas de entre tres y 12 años, ofreciéndoles actividades de ocio y tiempo libre que incluyen “formación, diversión e espíritu convivencial”, afirman desde el ejecutivo local, explicando que las sesiones favorecen la creatividad y el fomento de las habilidades sociales.

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Entre los requisitos para la admisión figura como prioridades estar empadronado en el municipio o contar con un informe previo de los Servizos Sociais. Las bases reguladoras estipulan, asimismo, bonificaciones en el precio de un 30% para menores que pertenezcan a familias numerosas o monoparentales, así como descuentos desde el segundo hermano o hermana que participe.