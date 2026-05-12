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Ares

El edificio de la Reitoral de Ares, a un paso menos de ser centro de uso sociocomunitario

La fachada de este edificio del siglo XVII se vio afectada particularmente por la exposición a las condiciones climatológicas adversas del invierno pasado

Redacción
12/05/2026 13:06
Pintado Reitoral Ares
El pintado de la fachada se realizó en los últimos días
Cedida
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Con el objetivo de continuar el trabajo de conservación y revalorización del inmueble de la antigua Reitoral de Ares que impulsa el Concello, este edificio volverá a someterse a una nueva intervención integral en las próximas semanas. Ya se ha iniciado el pintado exterior, tal y como se anunció ayer desde la concejalía de Urbanismo. 

Esta fase viene después de haber ejecutado la rehabilitación y reacondicionado del interior, con el objetivo de recuperar las instalaciones como espacio de usos sociocomunitarios. 

La antigua Rectoral de Ares, del siglo XVII, avanza hacia un uso cultural y social

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La fachada de este singular edificio de 1696, se vio afectada particularmente por la exposición a las condiciones climatológicas adversas del invierno pasado, por lo que en los últimos días se inició la actuación en esta parte. No obstante, la intervención también contempla limpieza, raspado y lijado de las pinturas antiguas, así como la aplicación de una nueva, de tipo plástico con adherencia para exterior. La superficie aproximada prevista es de 425 metros cuadrados y el presupuesto corresponde a 19.695,15 euros (IVA incluido). Según destacó la edila de Urbanismo, Olimpia Marcos, las intervenciones no se limitan al edificio “senón que fixemos realidade un aparcadoiro público, totalmente gratuíto, anexo ao inmoble”.

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