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Ares

Éxito en el primer ‘Wallamouco’, el mercadillo de la Agrupación Instrutiva de Caamouco

La iniciativa contó, además, con la celebración de dos talleres

Redacción
10/05/2026 19:54
Un instante de la primera edición del 'Wallamouco'
Un instante de la primera edición del 'Wallamouco'
AIC
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El mal tiempo tampoco fue un problema para que los vecinos y vecinas de Ares se acercasen a visitar la primera edición de “Wallamouco”, un mercadillo de segunda mano organizado por la Agrupación Instrutiva de Caamouco en el que se podía encontrar ropa, calzado o artículos para el hogar, entre otras diversas opciones.

Con esta propuesta, que contó con la participación de un total de 20 puestos, la entidad pretendía fomentar las relaciones vecinales, impulsado al mismo tiempo el encuentro presencial para la compra y venta de productos “fronte a outras alternativas online”, explican desde la organización.

Un instante de la primera edición del 'Wallamouco'
La cita contó también con una zona gastro al mediodía
AIC

El momento de más afluencia se produjo en torno a la una de la tarde, coincidiendo con la apertura de la zona gastro, en la que se ofrecieron tapas de paella de carne o vegetariana y empanada, agotando las existencias en poco menos de una hora, “superando todas as previsións da Agrupación”, remarca la entidad.

Además de la adquisición de productos, los que se acercaron hasta el local pudieron disfrutar de otras actividades paralelas diseñadas para la ocasión. Así, por la mañana se llevó a cabo un taller de linograbados, mientras que por la tarde se celebró otro de parches con materiales reutilizados.

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