Excarcelada una mujer que sufrió un accidente de coche en Ares

Profesionales durante el operativo llevado e cabo en Ares GES de Mugardos

Una conductora tuvo que ser excarcelada este sábado después de sufrir un accidente en el término municipal de Ares, informa la Central de Emergencias del 112 Galicia.

En concreto, el siniestro se produjo en la AC-130, que une la villa con el municipio vecino de Mugardos, en torno a las 20.45 horas, en el punto kilométrico 2. Fue un particular quien alertó de lo sucedido por teléfono.

La mujer, de 25 años, sufrió una salida de vía por el margen derecho de la calzada con su furgoneta, chocando posteriormente con una farola y causando daños también al muro de una vivienda.

El 112 trasladó el aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Mugardos, a la Guardia Civil de Tráfico y a Protección Civil. Los efectivos del Grupo de Emerxencias Municipal tuvieron que emplear material de excarcelación.

La mujer presentaba diversas heridas y tuvo que ser traslada en la ambulancia al centro hospitalario de referencia.