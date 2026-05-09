Ares abre el lunes el plazo para inscribirse en una excursión vecinal a Portugal
La salida tendrá un coste de 35 euros y se llevará a cabo el 13 de junio
La Concejalía de Igualdade e Benestar del Concello de Ares impulsa una excursión para conocer varias localidades de Portugal, con desplazamiento en autobús de ida y vuelta y con comida incluida en la iniciativa. Desde el ejecutivo explican que los que se anoten –el plazo para hacerlo se abrirá el lunes y cerrará el 22 de mayo para los empadronados en la localidad– tendrán la oportunidad de visitar Valença do Minho, Vila Nova de Cerveira y la Fortaleza, “os que conforman a fronteira con Galicia e están caracterizados pola súa historia, tranquilidade e arquitectura”, remarca el Consistorio.
El coste de la actividad asciende a 35 euros y se llevará a cabo a lo largo de la jornada del 13 de junio, con buses que partirán desde Chanteiro y Porta do Sol –con paradas en Caamouco y Lubre–. La idea es partir a las 08.00 horas de la villa y emprender el regreso desde tierras lusas a las 18.45.
Quienes estén interesados pueden inscribirse en el Departamento de Servizos Sociais.