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Ares

Ares abre el lunes el plazo para inscribirse en una excursión vecinal a Portugal

La salida tendrá un coste de 35 euros y se llevará a cabo el 13 de junio

Redacción
09/05/2026 21:42
Participantes en la salida de 2025
Participantes en la salida de 2025
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La Concejalía de Igualdade e Benestar del Concello de Ares impulsa una excursión para conocer varias localidades de Portugal, con desplazamiento en autobús de ida y vuelta y con comida incluida en la iniciativa. Desde el ejecutivo explican que los que se anoten –el plazo para hacerlo se abrirá el lunes y cerrará el 22 de mayo para los empadronados en la localidad– tendrán la oportunidad de visitar Valença do Minho, Vila Nova de Cerveira y la Fortaleza, “os que conforman a fronteira con Galicia e están caracterizados pola súa historia, tranquilidade e arquitectura”, remarca el Consistorio.

El coste de la actividad asciende a 35 euros y se llevará a cabo a lo largo de la jornada del 13 de junio, con buses que partirán desde Chanteiro y Porta do Sol –con paradas en Caamouco y Lubre–. La idea es partir a las 08.00 horas de la villa y emprender el regreso desde tierras lusas a las 18.45.

Quienes estén interesados pueden inscribirse en el Departamento de Servizos Sociais.

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