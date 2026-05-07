Ares concluye las obras para reducir in filtraciones al saneamiento y mitigar pérdidas de agua

Estado de la zona tras las obras Concello

Ares ha culminado dos intervenciones en el núcleo urbano de la villa destinadas a mejorar la gestión de la red de saneamiento y abastecimiento.

Las obras, con una inversión global de 117.773,45 euros –asumidos entre Augas de Galicia y el propio Consistorio–, supusieron, por una parte, la renovación de 82 contadores en viviendas para minimizar pérdidas de agua, además de una sectorización de la red en la avenida Federico García Expósito, en el cruce del Camiño de Pedrós –también con nuevos medidores generales que permiten obtener datos en tiempo real sobre el consumo de la vecindad y detectar posibles fugas– (66.577,89 euros).

Ares moderniza los contadores para minimizar las pérdidas en la red de abastecimiento Más información

La segunda actuación, en la calle Cirilio Pérez, en el entorno de las Casas Baratas, buscaba subsanar las infiltraciones de aguas blancas a las canalizaciones de fecales. Para ello, se renovó la infraestructura y se generó una separación de ambas (51.155,56 euros).