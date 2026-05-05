Nueva campaña en Ares para fomentar la recogida de excrementos caninos

Un ejemplo de la señalización específica de la campaña Concello

El Consistorio de Ares impulsa una nueva campaña municipal para concienciar a los propietarios y propietarias de mascotas. El objetivo no es otro que fomentar la recogida de las deposiciones caninas y, para ello, el ejecutivo ha diseñado una serie de acciones. “Ao longo destes días, instalamos novas sinais en quince ubicacións no núcleo urbano, en puntos críticos”, explica la edila de Medioambiente, Lucía Blanco, que recuerda que esta buena conducta “fortalece a convivencia entre a veciñanza”.

La intención del gobierno aresano es actuar también en cinco ubicaciones de las parroquias. Además, el Concello ha comenzado el reparto de 200 dispensadores de bolsas, que pueden solicitarse en la casa consistorial de manera gratuita.

Campaña de concienciación sobre mascotas en el Concello de Ares Más información

Esta no es la primera vez que el ejecutivo aresano apuesta por este tipo de campañas, que ya llevó a cabo con aterioridad en 2022 y 2025, “con contidos dixitais, cartelería e mesmos repartos de dispensadores, co foco posto en facilitar a redución da problemática”, incide la concejala.

El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que es obligatorio limpiar los excrementos de las mascotas, con una ordenanza desde 2020 que fija sanciones económicas que van desde los 100 a los 500 euros.