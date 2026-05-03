El BNG de Ares acusa al gobierno de Iglesias de aprobar presupuestos "sen transparencia"
El BNG de Ares denuncia que, un año más, el gobierno municipal, presidido por el socialista Julio Iglesias Redondo, “pide un cheque en branco para seguir xestionando Ares sen control real”, en referencia a los presupuestos que se han aprobado, dicen, “con catro meses de retraso”.
Sobre el documento económico el portavoz de la formación nacionalista, Tino Seco, afirma que “estes orzamentos non son un exercicio de planificación: son a confirmación dun modelo esgotado de goberno, baseado na improvisación, na falta de transparencia e na ausencia de prioridades claras”.
Así, Seco insistió en que el camino que está llevando la política de gestión económica trae consigo un “perigoso incremento da débeda municipal, que se achega a case catro millóns de euros, que xa condiciona o futuro do Concello”. Desde el BNG también añaden que “seguen acumulando propiedades e terreos sen xustificación social clara, pero con altos custos de mantemento, como poden ser Villa Dolores ou a Reitoral”.
Añaden además los nacionalistas que “dos 3,4 millóns previstos, tres corresponden a Santa Catalina de Montefaro, unha actuación xa incluída no 2025 e que continúa a executarse”.