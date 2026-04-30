Ares
Ares entregou os premios do seu concurso de microrrelatos
Nesta edición presentáronse 113 traballos
Mara Cartelle Calvo, con ‘Anaquiños de liberdade’, na categoría de Primaria, e Alba Cartelle Filgueiras, con ‘A ferida que non se ve’, en Secundaria, foron os microrrelatos gañadores da VI edición do certame que impulsan o Concello de Ares e a comunidade educativa do CPI As Mirandas. Nesta ocasión presentáronse 113 traballos.
Os gañadores recibiron unha tablet/ebook e os finalistas –Lola Caamaño Vidal con ‘Os dous minutos máis bonitos da miña vida’, e Paula Cebreiro Carballo, da Primaria e ESO– un lote del libros. Tamén levou un accésit Cecilia Costas Cortés, con ‘A Lúa de Santiago’. A concelleira de Cultura, Alma Barrón, parabenizou a todo o alumnado participante.