Diario de Ferrol

Ares

Ares entregou os premios do seu concurso de microrrelatos

Nesta edición presentáronse 113 traballos

Redacción
30/04/2026 22:18
2026-Entrega Microrrelatos Ares-1
Foto de familia das persoas gañadoras e dos seus representantes, coa concelleira á dereita
Concello de Ares
Mara Cartelle Calvo, con ‘Anaquiños de liberdade’, na categoría de Primaria, e Alba Cartelle Filgueiras, con ‘A ferida que non se ve’, en Secundaria, foron os microrrelatos gañadores da VI edición do certame que impulsan o Concello de Ares e a comunidade educativa do CPI As Mirandas. Nesta ocasión presentáronse 113 traballos. 

Os gañadores recibiron unha tablet/ebook e os finalistas –Lola Caamaño Vidal con ‘Os dous minutos máis bonitos da miña vida’, e Paula Cebreiro Carballo, da Primaria e ESO– un lote del libros. Tamén levou un accésit Cecilia Costas Cortés, con ‘A Lúa de Santiago’. A concelleira de Cultura, Alma Barrón, parabenizou a todo o alumnado participante. 

Te puede interesar

2026-Entrega Microrrelatos Ares-1

Ares entregou os premios do seu concurso de microrrelatos
Redacción
El ideal gallego

Ares aprueba un presupuesto de cerca de 12 millones
Redacción
El ideal gallego

Os Maios llegan el viernes a Ares y el sábado a Cedeira
Redacción
La 'Salvamar Betelgeuse' fue la encargada de remolcar la embarcación

Remolcan a una embarcación con dos tripulantes que estaba a la deriva en Ares
Redacción