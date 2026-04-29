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Ares

Ares aprueba un presupuesto de cerca de 12 millones

El ejecutivo destaca los 8,3 millones para proyectos de “carácter estratéxico” para el municipio

Redacción
29/04/2026 22:10
Casa consistorial aresana
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El Consistorio de Ares sacó adelante esta semana sus presupuestos para el presente ejercicio, unas cuentas que asciendes cerca de 12 millones de euros y que salieron adelante con los votos a favor del PSOE (6), NAL(1), el edil no adscrito Daniel Villaronga (1) y la oposición de BNG (3) y PP.

El alcalde, Julio Iglesias, destaca la inclusión “de máis de 8,35 millóns procedentes de fondos estatais, autonómicos e municipais para obras moi necesarias na vila”. A este respecto, desde el ejecutivo local destacan actuaciones como la mejora del sistema de abastecimiento de agua –con una partida de 3,6 millones, más otros 700.000 de la redacción del proyecto, su dirección y su control de calidad–, la rehabilitación del convento de Santa Catalina –tres millones– o proyectos de mejora en instalaciones deportivas –como la renovación del césped en Padros Vellos (446.000) y la construcción de una sala de usos múltiples en el entorno del Club de Tenis (258.000)–.

El gobierno aresano hace hincapié, asimismo, en otras intervenciones relacionadas con el ámbito urbanístico, tales como el abastecimiento y aglomerado en As Poellas (75.000 euros), la última fase de la senda peatonal y asfaltado en la carretera de Pedrós (310.000), la reforma del mercado municipal (200.000), la adecuación de la pista del colegio CPI As Mirandas (200.000) y la creación de un aparcamiento disuasorio en la carretera de Franza (290.000 euros).

Damos resposta a demandas en eidos diversos, e que conlevan a posta en valor do patrimonio, melloras en infraestruturas deportivas, servizos básicos, espazos importantes da vila; oportunidades que se abren grazas á captación de fondos constante que logramos”, apuntó el regidor.

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