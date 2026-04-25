Remolcan a una embarcación con dos tripulantes que estaba a la deriva en Ares

La 'Salvamar Betelgeuse' fue la encargada de remolcar la embarcación Cedida

Salvamento Marítimo ha tenido que asistir este sábado a dos personas que estaban navegando en su embarcación de recreo por la ría de Ares y sufrieron un percance que les dejó a la deriva.

En concreto, explica el organismo que los tripulantes se quedaron sin motor y tuvo que ser la 'Salvamar Betelgeuse' la que acudió al punto donde se encontraban para remolcarlos, en este caso hasta Lorbé, parroquia de Oleiros.

Desde Salvamento Marítimo indican que más de un 60% de las emergencias protagonizadas por la flota de recreo y atendidas por ellos se corresponden con errores humanos y fallos mecánicos, recomendando realizar un buen mantenimiento y revisiones para evitar disgustos.