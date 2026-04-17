La antigua Rectoral de Ares tendrá una nueva vida como centro social y cultural

Visita a la Rectoral de Ares Cedida

La inversión de la Diputación en el concello de Ares dejará nuevas infraestructuras en el municipio, que este viernes fueron visitadas o anunciadas por el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, en un recorrido por la zona en el que estuvo acompañado por el alcalde de Ares, Julio Ignacio Iglesias Redondo.

Ambos supervisaron los trabajos, a punto de culminar en cuestión de semanas, de reforma interior de la antigua Rectoral de Ares. La intervención ha recuperado este inmueble del siglo XVII, con la financiación íntegra del ente provincial, que ha invertido en la obra 146.774,45 euros.

La antigua Rectoral de Ares, del siglo XVII, avanza hacia un uso cultural y social Más información

La intervención incluye la redistribución de espacios, la construcción de aseos y escaleras, el avance del aislamiento y la renovación completa de las instalaciones de electricidad, telecomunicaciones, fontanería y calefacción mediante bomba de calor. Además, también se amplía la superficie útil del edificio al incorporar una media planta en el primer piso, con lo que pasa de los 171,13 metros cuadrados iniciales a los 277,09 m2 actuales.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó en la visita que “recuperar un edificio con gran valor patrimonial é darlle unha segunda vida e evitar que se perda, pero sobre todo é poñelo ao servizo da veciñanza cun uso útil e aberto”, ya que el inmueble funcionará a partir de ahora como centro social y cultural.

El caserón, catalogado como bien patrimonial, se encontraba en desuso tras dejar de funcionar como vivienda parroquial y haber sufrido un progresivo deterioro debido al paso del tiempo. La actuación actual culmina el proceso de rehabilitación iniciado en fases anteriores.

Así, como recordó el alcalde, Julio Iglesias, con respecto a los nuevos usos socioculturales “temos sitios nas Alianzas Aresanas, con salóns de actos, pero nalgúns casos quédanse pequenos para determinadas actividades. Con este novo centro teremos espazo para salas de exposición e actos con máis aforo, incluso con espazo para aparcar”.

Convenio para Caamouco

Aprovechando esta visita a la villa, el presidente provincial y el regidor también firmaron el convenio para la construcción de un nuevo edificio con sala de usos múltiples, gimnasio y vestuarios en Caamouco, en el entorno del Club de Tenis de Redes.

La aportación de la Diputación será de hasta 150.000 euros, el 58% de la inversión total, que asciende a casi 258.000 euros.

Las nuevas instalaciones dispondrán de una superficie de 346 metros cuadrados en una sola planta. El espacio de usos múltiples tendrá 41 metros cuadrados y el gimnasio 122, mientras que los vestuarios, masculino y femenino, sumarán cerca de 100. Además, se habilitarán áreas para almacén, servicios de limpieza y vestíbulos. El plazo de ejecución previsto es de seis meses desde el inicio de las obras.

De este modo, se ejecutará una planificación básica para reforzar la actividad deportiva y social del entorno, que se pondrá a disposición de la ciudadanía que desee emplear este nuevo equipamiento público, complementando al mismo tiempo los servicios del Club de Tenis. Iglesias, por su parte, agradeció la colaboración de la Diputación de A Coruña en una obra “moi demandada”.

Asimismo, durante la jornada de ayer, González Formoso, acompañado por el diputado de Deportes, Antonio Leira, hizo entrega de dos furgonetas al Club de Remo de Ares y al Club Náutico Ría de Ares, valoradas en 25.000 euros cada una y destinadas al transporte de deportistas.

El presidente provincial explicó que las inversiones del organismo en el municipio de Ares suman más de 15,6 millones de euros en la última década y que están contribuyendo a mejorar las infraestructuras y los servicios públicos del concello en diversos ámbitos.