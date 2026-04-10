Ares presenta su ‘escudo’ contra el fuego con un nuevo plan de prevención de incendios forestales

Incendio forestal declarado en la zona de Montefaro, en 2019 EFE

El municipio de Ares avanza en la protección de su territorio y sus habitantes frente a la amenaza del fuego. A través del Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, el Consistorio establece una detallada hoja de ruta para la prevención, centrándose en la limpieza de parcelas y la creación de franjas de seguridad.

El documento, disponible para su consulta en la web del Concello por el periodo de un mes, no solo realiza un diagnóstico exhaustivo del entorno natural de la localidad, sino que plantea acciones concretas para salvaguardar tanto a las personas como a los bienes materiales.

Entorno natural

El texto pone en valor la riqueza medioambiental de Ares, recordando a los vecinos y vecinas que “o monte constitúe un patrimonio esencial para o desenvolvemento sustentable de Galicia”. Sin embargo, este ‘tesoro paisajístico’ se encuentra permanentemente amenazado por los fuegos. Como señala el propio Plan, los incendios en el medio rural suponen un peligro y la progresiva desorganización del territorio, sumada al abandono de las labores agrícolas tradicionales, han incrementado de forma notable este riesgo.

El documento del Ayuntamiento aresano detalla que el objetivo es definir una “rede de faixas secundarias de xestión de biomasa, formadas por un conxunto de parcelas lineais do territorio estratexicamente localizadas”. En ellas se llevará a cabo la eliminación total o parcial de la maleza mediante técnicas forestales adecuadas, rompiendo la continuidad de la vegetación para impedir la expansión de un posible incendio forestal.

Riesgo latente

El informe también realiza un análisis histórico de los fuegos en la localidad, en un periodo comprendido entre 2008 y 2017. En él, la incidencia de los incendios fue baja. Así las cosas, apenas se registraron diez, con una media de uno solo al año y una superficie afectada que no llega a la hectárea anual. Además, ninguna de sus tres parroquias (Ares, Caamouco y Cervás) está considerada de alta actividad incendiaria.

Incendio en el monasterio de Santa Catalina de Montefaro, en Ares Más información

Pese a estas cifras “optimistas”, el documento clasifica el índice de riesgo potencial del municipio como alto, fundamentalmente debido a las características de sus bosques, en los que predominan principalmente las plantaciones de pino marítimo y eucalipto, dos especies altamente combustibles. En cuanto a las actuaciones, la medida que más implicará a los vecinos propietarios de fincas es la creación del mencionado cinturón de seguridad. Para que este “escudo” sea verdaderamente efectivo, la normativa obliga a establecer franjas de protección limpias de vegetación peligrosa alrededor de las zonas habitadas. En este sentido, el Plan impone el deber legal de mantener despejada una distancia de cincuenta metros perimetrales alrededor de todo el suelo urbano, núcleo rural y suelo urbanizable.

Esta exigencia legal se extiende también a todas aquellas viviendas aisladas, urbanizaciones, instalaciones industriales, depósitos y campings que se encuentren ubicados a menos de 400 metros del monte. Los dueños de las parcelas que se ubiquen dentro de esta distancia obligatoria tendrán el deber de retirar la biomasa forestal, creando así un cortafuegos natural y “salvavidas” que detenga el avance de las llamas hacia las viviendas.

Además, el propio Ayuntamiento de Ares asume también sus deberes dentro de este programa. La administración local se encargará de gestionar de forma subsidiaria la limpieza en los montes públicos de su titularidad, así como de desbrozar y mantener a raya la vegetación en las franjas laterales de las pistas, caminos y carreteras municipales.