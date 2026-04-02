El alumnado del CPI aresano As Mirandas puede participar en un concurso de miocrorrelatos

CPI As Mirandas de Ares Emilio Cortizas

Desde el equipo de dinamización da lingua galega del CPI As Mirandas y la Concejalía de Cultura del Concello de Ares se convoca el VI Concurso de escritura creativa de microrrelatos.

El certamen consistirá en crear un relato breve de tema libre en gallego a partir de unas frases propuestas. La elegida será el comienzo de la historia. En esta ocasión las frases son: ‘Quero ser Morgana para’, ‘A mamá un día decidiu que non quería coser máis’, ‘O 12 de agosto o tempo parou durante dous minutos’, ‘Begoña tece o seu desexo de liberdade’ o ‘Aquel roto no meu pantalón favorito era estraño’.

El microrrelato tendrá una extensión limitada a 200 palabras y deberá llevar obligatoriamente un título.

El límite de envío del número de textos por participante será de dos, siempre y cuando se cumplan los criterios establecidos en las bases.

Los participantes harán constar su nombre y apellidos, edad y curso, así como un teléfono y correo electrónico de contacto.

Podrán participar jóvenes empadronados en Ares y que sean alumnado del CPI Mirandas. No se admitirán relatos de los ganadores o ganadoras de la anterior edición.

Se establecen dos modalidades: categoría A, para alumnado de primaria (4º, 5º y 6º) y categoría B, para alumnado de ESO.

Los microrrelatos deberán enviarse a: tesmoitalingua@gmail.com o cultura@concellodeares.com, además de permitirse la entrega física en el CPI As Mirandas o en la Biblioteca Municipal en los horarios habituales de apertura.

El último día de entrega será el 23 de abril, con hora límite a las 19.30.

Habrá un ganador o ganadora (tablet o ebook) y un finalista en cada categoría (lote de libros). La entrega de premios será el miércoles 29, a las 18.30 horas, en la Alianza Aresana.