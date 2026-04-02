Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ares

El alumnado del CPI aresano As Mirandas puede participar en un concurso de miocrorrelatos

El plazo de entrega concluye el 23 de abril

Redacción
02/04/2026 22:10
CPI As Mirandas de Ares
CPI As Mirandas de Ares
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Desde el equipo de dinamización da lingua galega del CPI As Mirandas y la Concejalía de Cultura del Concello de Ares se convoca el VI Concurso de escritura creativa de microrrelatos.

El certamen consistirá en crear un relato breve de tema libre en gallego a partir de unas frases propuestas. La elegida será el comienzo de la historia. En esta ocasión las frases son: ‘Quero ser Morgana para’, ‘A mamá un día decidiu que non quería coser máis’, ‘O 12 de agosto o tempo parou durante dous minutos’, ‘Begoña tece o seu desexo de liberdade’ o ‘Aquel roto no meu pantalón favorito era estraño’.

El microrrelato tendrá una extensión limitada a 200 palabras y deberá llevar obligatoriamente un título.

El límite de envío del número de textos por participante será de dos, siempre y cuando se cumplan los criterios establecidos en las bases.

Los participantes harán constar su nombre y apellidos, edad y curso, así como un teléfono y correo electrónico de contacto.

Podrán participar jóvenes empadronados en Ares y que sean alumnado del CPI Mirandas. No se admitirán relatos de los ganadores o ganadoras de la anterior edición.

Se establecen dos modalidades: categoría A, para alumnado de primaria (4º, 5º y 6º) y categoría B, para alumnado de ESO.

Los microrrelatos deberán enviarse a: tesmoitalingua@gmail.com o cultura@concellodeares.com, además de permitirse la entrega física en el CPI As Mirandas o en la Biblioteca Municipal en los horarios habituales de apertura.

El último día de entrega será el 23 de abril, con hora límite a las 19.30.

Habrá un ganador o ganadora (tablet o ebook) y un finalista en cada categoría (lote de libros). La entrega de premios será el miércoles 29, a las 18.30 horas, en la Alianza Aresana.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

CPI As Mirandas de Ares

El alumnado del CPI aresano As Mirandas puede participar en un concurso de miocrorrelatos
Redacción
El diputado Néstor Rego, en una charla en el Antigo Hospicio

El BNG exige actuaciones al Gobierno por la situación de las viviendas de la Sareb en Ares
Redacción
Recreación por ordenador del proyecto planteado para la plaza de la Iglesia de Ares

Ares aspira a convertir la plaza de la Iglesia en un refugio climático del casco urbano
Redacción
Martina Aneiros y Nuria Coca

El Bono Nova Oportunidade de la Xunta dejó el pasado año un total de 55.000 euros en Ferrolterra
Redacción