La Asociación Alfombras Florales de Ares estrena directiva

Nuerva directiva encargada de las alfombras florales de Ares Cedida

La dimisión de la anterior junta directiva de la Asociación Alfombras Florales de Ares a mediados de este mes dejó a la villa con la incertidumbre de quién recogería el testigo de la organización de los tapices, un evento declarado como Fiesta de Interés Turístico. Ese interrogante tiene ya respuesta: en la última asamblea de la entidad se acordó que las cuatro vocales del anterior consejo asuman desde ahora los cargos orgánicos, incorporándose tres nuevas colaboradoras.

Así lo dio a conocer la propia asociación por medio de un comunicado en sus redes sociales, en el que informaban de que Lasucha, “mujer histórica de esta muestra de arte efímero”, será ahora la directora. La acompañará en la Vicepresidencia Berta, “a la que la tradición le viene en los genes”; Milu, “la mujer que siempre dice que sí” como secretaria; Fina, “que sabe que una sonrisa arregla muchas cosas” asumirá la Tesorería; mientras que Mari Toni –“sus manos han hecho alfombras desde que hizo la primera comunicación”–, Rita –”el gremio de los pintores queda con ella representado” e Iria –“ejemplo de que no haber nacido aquí no es obstáculo para que la tradición te posea”– ejercerán de vocales.

Implicación

La nueva directiva quiso agradecer a “Teresa, Manuel, Juana y María”, sus predecesores, el trabajo realizado a lo largo de los últimos nueve años, anunciando que “seguirán participando en la confección de sus tramos”.

La entidad hace un llamamiento a las vecinas y vecinos de Ares para disponer de su colaboración “para que el próximo 7 de junio nuestro pueblo amanezca repleto de color como desde hace más de 40 años”.