Las bibliotecarias de Ares recogen en Madrid el premio María Moliner por animar a leer

Intervención de la concelleira de Cultura, Alma Barrón Cedida

La XXV edición del premio extraordinario de Animación a la Lectura María Moliner del Ministerio de Cultura acaba de celebrar su entrega de premios en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias –FEMP–, a donde se desplazaron las bibliotecarias de Ares, Beatriz Martínez y Caridad Nieto, con la concelleira de Cultura, Alma Barrón, para recoger su galardón. El reconocimiento que se otorga al centro municipal aresano solo fue conseguido por otras nueve localidades de todo el territorio estatal, entre 562 candidaturas.

El proyecto presentado por la biblioteca de Ares, ‘Ler por pracer... así ten que ser!’ destacó por incluir un conjunto de actividades y programaciones dirigidas a la defensa de la lectura frente a la invasión de lo digital en todos los ámbitos. La práctica que se trata de fomentar mediante la entrega de este galardón “conecta coas emocións e nutre esa curiosidade que necesitamos tanto adultos como pequenos”, expresaron desde el centro que resultó premiado.

A nivel institucional, el acto de entrega de premios contó con la presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun; de la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, y de la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura, María José Gálvez.