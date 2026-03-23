De Caamouco ao Teatro Colón da Coruña, ‘Non precisamos perdoar’
Unha das obras gañadoras do Luísa Villalta desvela a realidade dunha institución “contra as mulleres”
O primeiro escenario no que se representou a obra dirixida por Eugenia Sanmartín e Ángel Simón ‘Non precisamos perdoar’ foi, o pasado domingo, a Agrupación Instrutiva de Caamouco, unha estrea que contou coa asistencia das deputadas de Lingua, Igualdade e Dereitos Civís, Sol Agra, e de Plans Provinciais e Asistencia a Concellos, Cristina García. A peza, que foi unha das gañadoras dos Premios Luísa Villalta 2025, desvela a existencia do nomeado Patronato de Protección a la Mujer, unha institución franquista que dende 1941 tratou de exercer un control sobre as mulleres, e particularmente as máis novas.
Esta historia “é a constatación de dúas cousas terríbeis que xa sabiamos a maioría, pero que parece que non quedaron o suficientemente claras nas leccións de historia que estuda a nosa rapazada: a Igrexa foi cómplice activa da ditadura militar do franquismo e o corpo e a vida das mulleres foron campo de batalla e sacrificio para os fins fascistas”, declarou Sol Agra no encontro en Caamouco, Redes, nunha sala ateigada de veciños e veciñas. Estes foron os primeiros espectadores dunha proposta que será representada proximamente no prestixioso Teatro Colón da Coruña.
Ademais de distintos representantes do Concello de Ares e da Agrupación Instrutiva, tamén asistiu Belén López Cillero, investigadora do Patronato de Protección a la Mujer e autora do libro ‘Nacionalismo e patriarcado. O padroado de protección á muller e a súa xunta provincial coruñesa’, que incorpora testemuños directos dalgunhas das sobrevivintes.