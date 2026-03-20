Chega á Tenencia a estrea de ‘Non precisamos perdoar’, de Maquinarias Teatro, sobre o Patronato de “Protección” a la Mujer
A nova produción da compañía ferrolá compleméntase cunha exposición, en cuxa semana de clausura terá lugar a representación no Teatro Colón
A compañía ferrolá Maquinarias Teatro estreará este domingo 22, ás 12.00 horas con entrada libre até completar o aforo, no escenario da Agrupación Instrutiva de Caamouco, ‘Non precisamos perdoar’, unha obra inspirada pola investigadora Belén López Cillero, que se especializou no Patronato de Protección a la Mujer. Esta institución, rexida por “un sistema absolutamente nazi, unha Gestapo española contra as mulleres, da que ninguén falou”, segundo apunta unha das sobreviventes, Consuelo García del Cid, compleméntase cunha exposición na Casa Museo Casares Quiroga.
Na semana de clausura desta mostra complementaria, Maquinarias Teatro levará a peza ao Colón da Coruña. O equipo está integrado por Barahúnda, compositores da música orixinal; Helga Méndez, deseñadora da escenografía, vestiario e atrezzo, amais de rexedora; Sonia Ruiz Parra, Cristina Moreira e Ángel Simón, que conforman o elenco en escena, e, este último, xunto a Eugenia Sanmartín, tamén asina a dramaturxia e a dirección.
Dende a actualidade das sobreviventes, dáse a coñecer a institución franquista reorganizada en 1941, que buscaba “a dignificación moral da muller”, particularmente das novas, para “apartalas do vicio”.