Ares recuerda el legado de la Alianza Aresana de Instrucción en su 122 aniversario

Actos por el aniversario de la Alianza Aresana Concello

El Concello de Ares impulsa este viernes varias actividades pensadas para conmemorar los 122 años de la Alianza Aresana de Instrucción.

Así las cosas, por la mañana se llevó a cabo un homenaje a Domingo Troche, uno de sus impulsores y primer presidente de la entidad. Este consistió en una ofrenda floral en la plaza que lleva su nombre, en la que tomaron parte la edila de Cultura, Alma Barrón; los concejales Lucía Blanco y Luis Cendán; directivos del CIRS Cervás y de la Agrupación Instrutiva de Caamouco, así como Montse Larios, descendiente del propio Troche.

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Esta tarde, a partir de las 20.30 horas, el salón de actos de la Alianza acogerá también el concierto de Paty Lesta (voz) y Cristian Leggiero (piano).