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Ares

La hostelería local pueden participar en el DegustAres

Es la quinta edición del certamen de tapas de la villa aresana

Redacción
18/03/2026 14:10
Fene ruta de Tapas CMIU de Fene
Una tapa en imagen de archivo
Daniel Alexandre
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Un año más, el Concello de Ares pone en marcha su ruta del pincho, que alcanza la quinta edición bajo el nombre de DegustAres y con el foco puesto en dinamizar el tejido hostelero de la villa, animando a los vecinos y vecinas a salir a la calle y consumir en los negocios de la zona. 

La concejala del área de Comercio, Lucía Blanco animó a la participación del sector de la hostelería del municipio, indicando que, como en ediciones anteriores, se habilitarán premios para los negocios que participen y que cubran correctamente las valoraciones. 

De este modo, hasta el próximo 1 de abril se encuentra abierto el plazo de presentación de inscripciones de establecimientos interesados, pudiendo consultar las dudas existentes y apuntarse en el correo electrónico lucia.blanco@concellodeares.com o bien a través del número telefónico 677 124 121. 

Esta es ya la quinta edición de un certamen en el que se ofertan tapas a los consumidores por el precio de un euro, permitiendo que sea el cliente el que vote por sus tapas favoritas, optando a los premios que se repartirán y que también llegarán a los hosteleros cuya tapa haya sido agraciada. 

El certamen se desarrollará los días 23 y 24 y el 30 y 31 de mayo y los negocios participantes ofertarán al público al mediodía, durante el servicio de comidas, y en el servicio de cenas la tapa con la que se inscriban. 

Los ingredientes de las tapas y la materia prima para su elaboración serán libres, aunque deberán ser mayoritariamente productos gallegos, para poder resaltar la cultura gastronómica de la tierra. 

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