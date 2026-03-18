La hostelería local pueden participar en el DegustAres

Una tapa en imagen de archivo Daniel Alexandre

Un año más, el Concello de Ares pone en marcha su ruta del pincho, que alcanza la quinta edición bajo el nombre de DegustAres y con el foco puesto en dinamizar el tejido hostelero de la villa, animando a los vecinos y vecinas a salir a la calle y consumir en los negocios de la zona.

La concejala del área de Comercio, Lucía Blanco animó a la participación del sector de la hostelería del municipio, indicando que, como en ediciones anteriores, se habilitarán premios para los negocios que participen y que cubran correctamente las valoraciones.

De este modo, hasta el próximo 1 de abril se encuentra abierto el plazo de presentación de inscripciones de establecimientos interesados, pudiendo consultar las dudas existentes y apuntarse en el correo electrónico lucia.blanco@concellodeares.com o bien a través del número telefónico 677 124 121.

Esta es ya la quinta edición de un certamen en el que se ofertan tapas a los consumidores por el precio de un euro, permitiendo que sea el cliente el que vote por sus tapas favoritas, optando a los premios que se repartirán y que también llegarán a los hosteleros cuya tapa haya sido agraciada.

El certamen se desarrollará los días 23 y 24 y el 30 y 31 de mayo y los negocios participantes ofertarán al público al mediodía, durante el servicio de comidas, y en el servicio de cenas la tapa con la que se inscriban.

Los ingredientes de las tapas y la materia prima para su elaboración serán libres, aunque deberán ser mayoritariamente productos gallegos, para poder resaltar la cultura gastronómica de la tierra.