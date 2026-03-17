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Ares

Música y flores para celebrar el aniversario de la Alianza Aresana

Los actos serán el viernes y se recordará el legado de la institución como símbolo del progreso colectivo

Redacción
17/03/2026 22:06
Edificio da Alianza Aresana
Edificio da Alianza Aresana
Jorge Meis
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La Alianza Aresana estará de celebración el próximo viernes 20 con una serie de actos, organizados por el Concello, con motivo del 122º aniversario de la institución –1904-2026–.

De este modo, se recuerda la labor de la agrupación de emigrantes de Ares que fue clave en el impulso de la localidad y que materializó la escuela Alianza Aresana con las aportaciones de sus socios. Nacía, de este modo, un centro pionero en toda Galicia al ser el primer espacio en el que se defendía y practicaba la democratización de la educación para las clases populares.

Los actos están previstos para este viernes 20 y ponen el foco, como se indicó desde el gobierno local, en “recordar o legado da Alianza como símbolo de progreso colectivo”.

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De este modo, la celebración comenzará con una ofrenda floral en la Praza de Domingo Troche, que fue precisamente uno de sus impulsores además del primer presidente de la entidad –fue en su vivienda en la calle Industria da Habana, en Cuba, donde tomó forma la agrupación– a las 12.00 horas.

A esa misma hora, para recordar la efeméride, habrá un repique de campanas y se procederá, tras la ofrenda, a la lectura del acta fundacional de la Alianza, a la que se invita al vecindario a sumarse a leer y participar así de este acto simbólico.

Ya por la tarde, será el momento musical de la celebración, con la actuación de Paty Lesta –voz– y Cristian Leggiero –piano–, que serán los encargados de poner el toque musical a la jornada con un homenaje a la música tradicional gallega en un concierto, que tendrá como escenario el salón de actos de la propia Alianza Aresana, a partir de las 20.30 horas.

Los ritmos que sonarán servirán para enfatizar precisamente el vínculo histórico entre los territorios al otro lado mar y Galicia.

El Concello de Ares celebra cada 20 de marzo este particular homenaje, en recuerdo del nacimiento de la Alianza Aresana de Instrucción en 1904, esa agrupación de migrantes que, explican desde la administración local, “tanto loitou polo progreso da vila e a democratización da educación para que chegase ás clases populares”.

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