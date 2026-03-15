Ares rehabilitará el mercado municipal con una inversión de unos 200.000 euros

Mercado municipal de Ares Concello

La plaza de abastos de Ares, un inmueble vinculado al racionalismo arquitectónico gallego del siglo XX, cumple este 2026 su centenario. El ejecutivo prepara ahora un proyecto de rehabilitación en el que se invertirán unos 200.000 euros. Dicha cantidad se sufragará, explica el Concello, gracias a una subvención de la Xunta de 172.350,84 euros, aportando la administración local los 44.255,21 restantes.

A grandes rasgos, la intervención implicará la dinamización y revitalización de las instalaciones, ideadas por el arquitecto Antonio Tenreiro. La actuación se dividirá en dos anualidades, llevándose a cabo este año el diagnóstico y situación de usos de la infraestructura y acometiéndose las obras en sí en 2027

Arquitectura y eficiencia

Desde el gobierno que dirige Julio Iglesias Redondo explican que todos los trabajos previstos respetarán el valor histórico del mercado.

Así las cosas, se cambiará la cubierta incorporando una nueva con sándwich de madera y aislamiento térmico con acabado de zinc, “o que redundará na mellora da eficiencia enerxética”. También se renovarán las instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y la fontanería, estando previsto el repintado interior del edificio en las zonas generales y de los puestos de venta.

La intervención implicará, asimismo, la dotación de nuevo mobiliario y la incorporación de un revestimiento noble personalizable en el frente de los puestos de los placeros, “unificando e modernizando a imaxe xeral do espazo”, explican desde el Ayuntamiento.

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El proyecto planteado tendrá en cuenta también la accesibilidad. En este sentido, se crearán unos nuevos aseos con vestíbulo de independencia hacia la estancia general de la plaza de abastos.

Apertura al mar

Estas mejoras se sumarán a las ya acometidas en el pasado. Así, en 2014 se adaptó el espacio para acoger un local de hostelería. En 2021, se realizaron trabajos de reacondicionamiento de la zona dedicada a la pescadería y los vestuarios y el año pasado se renovaron las carpinterías.

El Ayuntamiento relaciona esta futura rehabilitación con la “planificación do goberno local para abrir ao mar a contorna do mercado”. En este sentido, la idea es generar una plaza pública en frente, que conecte con el paseo marítimo “para desfrute de toda a veciñanza”.