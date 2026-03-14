¿Quién recogerá el testigo?: Ares busca nueva directiva para sus alfombras

Imagen de archivo e las alfombras del Corpus Chirsti de Ares Jorge Meis

La Asociación Alfombras florales de Ares inicia una nueva etapa tras la reciente dimisión de su junta directiva. María Teresa Muíños, que capitaneó la entidad desde 2017, comunicó en los últimos días a través de las redes sociales su decisión –y la de sus compañeros Antonio Marcos Bello, María Encarna Bujones y Juana Iglesias– de dar un paso a un lado “por motivos personales”, poniendo fin, de esta manera, a casi una década marcada por el compromiso con una de las señas de identidad del municipio.

En su despedida, la hasta ahora presidenta subrayó la trascendencia de este ciclo que ahora concluye. “Después de muchos años al frente de esta asociación, cierro una etapa muy importante en mi vida”, aseguró en un texto marcado por la nostalgia y el “enorme orgullo al ver cómo una tradición hermosa como nuestras alfombras florales seguía llenando de vida, color y emoción las calles de Ares”.

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Para la directiva saliente, “nada de esto habría sido posible” sin la colaboración de los vecinos y vecinas “que, de forma generosa, habéis aportado vuestro tiempo, vuestro trabajo y vuestro cariño”, aseveró en su despedida Muíños, añadiendo que “cada gesto, cada ayuda y cada palabra de apoyo han sido muy importantes”.

Aluvión de cariño

El emotivo comunicado de la entidad en su página de Facebook no tardó en llenarse de un sinfín de reacciones y comentarios de reconocimiento y agradecimiento. “Muchas gracias por todo. Lo hicisteis superbién, puedes estar orgullosa. Te vamos a echar de menos” o “Buen trabajo. Habéis logrado hacer un referente de las alfombras de Ares” son solo dos ejemplos de las muestras de cariño que recibió la directiva saliente. Representantes municipales se sumaron también a las gratitudes públicas. Así, la edila de Cultura, Deportes, Xuventude e Patrimonio, Alma Barrón, remarcó la “labor desinteresada” de la entidad, que permitió que el esplendor de los tapices florales no decayese hasta en los momentos más complicados. “Muchas gracias por haber sido artífices del mantenimiento de esta tradición aún en épocas duras como el covid”, indicó la concejala. Por su parte, el alcalde, Julio Iglesias Redondo, agradeció “todo vuestro trabajo y esfuerzo durante estos años. Que no fue poco”, remarcó.

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A lo largo su misiva, María Teresa Muíños ensalzó el papel de los compañeros que la acompañaron al frente de la asociación y agradeció el compromiso y el “trabajo compartido” que le brindó el Concello. La entidad queda ahora abierta a nuevas personas que quieran continuar con el legado de las alfombras florales. “Ojalá haya quien recoja el testigo con ilusión y ganas, para que esta tradición tan querida en Ares siga viva y continúe pasando de generación en generación”, aseveró Muíños, reconociendo que “me voy con pena, y también con la tranquilidad de haber trabajado siempre con honestidad y con todo el cariño que siento por esta tradición y por mi pueblo”.