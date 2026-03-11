Mi cuenta

Reabre el humedal de A Xunqueira, en Ares, tras las obras de regeneración

La actuación comenzó el pasado mes de septiembre y contaron con el apoyo económico de Medio Ambiente

Redacción
11/03/2026 17:54
Las responsables autonómicas y municipales, este miércoles, en el humedal aresano
Las responsables autonómicas y municipales, este miércoles, en el humedal aresano
Xunta
El Ayuntamiento de Ares ha reabierto al público el humedal de A Xunqueira después de que haya culminado la actuación de regeneración del entorno que comenzó el pasado mes de septiembre. Cabe recordar que las actuaciones en este espacio natural, con gran valor medioambiental por su avifauna, implicaron la instalación de nueva pasarela de madera y trabajos de desbroce en los márgenes del canal fluvial, de limpieza de residuos sobre el paso elevado y de tala selectiva de aquellas ramas que suponían un riesgo por su posible caída.

Estado de los trabajos del proyecto de regeneración del humedal

Avanza la regeneración del humedal de A Xunqueira, en Ares, con una nueva pasarela de madera

Más información

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, se desplazó hasta la localidad para comprobar el resultado de los trabajos, que se llevaron a cabo con una aportación de 45.000 euros por parte del Consistorio y de 180.000 de la Consellería de Medio Ambiente, procedentes estos últimos de la línea de ayudas para la prevención de riesgos asociados al cambio climático. En este sentido, la representante autonómica –que estuvo acompañada por la directora territorial de Medio Ambiente, Pilar Arias; por la edila de Urbanismo, Olimpia Marcos; y la concejala popular Vanesa Rúa– recordó que la presente convocatoria de estas subvenciones cuenta con un presupuesto de dos millones de euros y mantiene el plazo de la solicitud abierto hasta el próximo 27 de marzo.

“A conservación e recuperación de lugares como o humidal da Xunqueira son clave para manter os nosos espazos verdes e poder desfrutar deles”, apuntó Aneiros.

Vistas del enclave valdoviñés de A Frouxeira

Humedales de Ferrolterra: un patrimonio natural que urge conservar

Más información

Por su parte, desde el ejecutivo local recordaron que la inversión en este enclave, incluido en el Inventario de Humedais de Galicia por su riqueza paisajística, supera los 700.000 euros en los últimos años. A este respecto, incidieron en que el alcalde y el por aquel entonces conselleiro de Medioambiente, firmaron un convenio en 2008 para la regeneración integral del humedal, que incluyó la depuración del río. Años después se ampliaron, de manera progresiva, los tramos de la pasarela de madera, incorporando puntos de observación de aves.

Además, en 2011 y 2013, se repuso la madera de la pasarela “conforme se foi desgastando” y se ejecutaron labores de mantenimiento. También se dotó al espacio natural en ejercicios anteriores de carteles informativos de la flora y la fauna presentes en el lugar, nuevos refugios de madera para los patos en zonas no inundables y nidos y comederos para los pájaros en masas arbóreas.

