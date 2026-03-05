Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ares

El BNG demandará en el Parlamento poner fin a la “deuda histórica” con el CPI As Mirandas

La formación señala el deterioro grave del inmueble, con "humidades, filtracións e problemas estruturais"

Redacción
05/03/2026 18:31
Los nacionalistas en su visita al centro escolar
Los nacionalistas en su visita al centro escolar
BNG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El diputado del Bloque Nacionalista Galego Xosé Manuel Golpe defenderá en la Cámara gallega, por medio de una iniciativa, que se reparen “de inmediato” las instalaciones del edificio de la ESO del CPI As Mirandas de Ares, así como que la Xunta llegue a un acuerdo con el Concello para solucionar los problemas que presenta la pista deportiva abierta.

La formación incide en que se trata de una “débeda histórica” en que, aunque se llevaron a cabo actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la nueva unidad de Educación Infantil y en Primaria recientemente, el inmueble de la ESO presenta un deterioro “grave”, con “humidades, filtracións polas fiestras e problemas estruturais”. En cuanto a las instalaciones deportivas, el BNG lamenta que cuenten con un “peche perimetral roto, deficiente control de augas pluviais e superficie de xogo deteriorada”.

“Despois de 18 anos de promesas incumpridas na ampliación (...), a Xunta debe asumir a súa responsabilidade e investir nunha educación digna para Ares”, subrayó Golpe, que visitó el CPI en compañía de otros responsables del BNG. Los nacionalistas demandarán en su iniciativa partidas específicas en los presupuestos de 2027 “para evitar novos atrasos”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Los nacionalistas en su visita al centro escolar

El BNG demandará en el Parlamento poner fin a la “deuda histórica” con el CPI As Mirandas
Redacción
Operarios trabajando en las obras que comenzaron esta misma semana

Ares destina casi 118.000 euros a la modernización de su red de aguas
Redacción
Una de las fotografías fue publicada en Diario de Ferrol por Emilio Cortizas

Las mejores imágenes de los fotoperiodistas de Galicia se desplazan al municipio de Ares
Redacción
Tramo final de la AC-123

La Xunta cede a Ares tres tramos finales de carreteras que pasan por la localidad
Redacción