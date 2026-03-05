El BNG demandará en el Parlamento poner fin a la “deuda histórica” con el CPI As Mirandas

Los nacionalistas en su visita al centro escolar BNG

El diputado del Bloque Nacionalista Galego Xosé Manuel Golpe defenderá en la Cámara gallega, por medio de una iniciativa, que se reparen “de inmediato” las instalaciones del edificio de la ESO del CPI As Mirandas de Ares, así como que la Xunta llegue a un acuerdo con el Concello para solucionar los problemas que presenta la pista deportiva abierta.

La formación incide en que se trata de una “débeda histórica” en que, aunque se llevaron a cabo actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la nueva unidad de Educación Infantil y en Primaria recientemente, el inmueble de la ESO presenta un deterioro “grave”, con “humidades, filtracións polas fiestras e problemas estruturais”. En cuanto a las instalaciones deportivas, el BNG lamenta que cuenten con un “peche perimetral roto, deficiente control de augas pluviais e superficie de xogo deteriorada”.

“Despois de 18 anos de promesas incumpridas na ampliación (...), a Xunta debe asumir a súa responsabilidade e investir nunha educación digna para Ares”, subrayó Golpe, que visitó el CPI en compañía de otros responsables del BNG. Los nacionalistas demandarán en su iniciativa partidas específicas en los presupuestos de 2027 “para evitar novos atrasos”.