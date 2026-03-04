Ares destina casi 118.000 euros a la modernización de su red de aguas

Operarios trabajando en las obras que comenzaron esta misma semana Concello

Ares ha puesto en marcha esta semana dos proyectos de mejora en sus infraestructuras hídricas urbanas, con el doble objetivo de frenar las pérdidas de agua potable y optimizar el sistema de saneamiento.

Ambas actuaciones, impulsadas desde la Concejalía de Urbanismo, cuentan con una inversión conjunta de 117.733,45 euros, financiadas de forma compartida entre las arcas municipales y Augas de Galicia.

El eje central de estas obras es la integración de tecnologías de lectura telemétrica, lo que permitirá al Consistorio un seguimiento mucho más exhaustivo y riguroso de los consumos.

La primera de las intervenciones, dotada con un presupuesto de 66.577,89 euros, busca una mayor racionalización del suministro doméstico. Para lograrlo, se procederá a la sustitución escalonada de 82 contadores antiguos por nuevos dispositivos de medición de caudal equipados con telemetría. Además, la obra supondrá la sectorización de la red municipal en la intersección de la avenida Federico García Expósito con el Camiño a Pedrós. Allí se instalarán medidores generales que enviarán datos en tiempo real.

La responsable del área, Olimpia Marcos, incidió en que este esfuerzo “supón seguir cun traballo de renovación de contadores domiciliarios sostido no tempo. De feito, dende 2024, xa son máis de 1.500 contadores renovados no municipio, co foco posto en facer máis preciso todo o proceso de lectura de consumos”. Asimismo, la edila subrayó que la nueva división de la red resultará “fundamental para identificar zonas con posibles fugas de auga en tempo real”.

Paralelamente, se llevarán a cabo trabajos en el entorno de las conocidas como Casas baratas, concretamente en la calle Cirilio Pérez. Esta segunda fase del proyecto, con una inversión de 51.155,56 euros, está diseñada para corregir las infiltraciones en las tuberías de aguas fecales existentes. La solución técnica pasa por renovar la canalización y crear una red separativa que aísle las pluviales.

En palabras de la concejala, esta separación es fundamental para “non perder recursos depurando unha auga de choiva que xa é de por si limpa, e que sen rede separativa remataría no tanque de tormentas do parque Rosalía de Castro”.

Desde el Ayuntamiento aresano que dirige Julio Iglesias Redondo explican que la actuación culminará con la implantación de dos nuevos puntos de monitorización telemétrica, destinados a evaluar de forma continua y automatizada la calidad del agua.