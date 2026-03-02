Las mejores imágenes de los fotoperiodistas de Galicia se desplazan al municipio de Ares

Una de las fotografías fue publicada en Diario de Ferrol por Emilio Cortizas Cedida

Desde este mismo lunes están disponibles en la Casa da Xuventude del Concello de Ares las imágenes seleccionadas en la 34 edición de “Galicia en Foco”, la exposición que organiza el Club de Prensa de Ferrol para dar a conocer las mejores fotografías publicadas en los medios de comunicación de Galicia durante 2024.

Con esta nueva muestra, que permanecerá en dichas instalaciones municipales hasta el día 20, se ofrece al público una nueva oportunidad de visitarla, después de haberse lucido en la Sala de Proxectos del Centro Torrente Ballester. La iniciativa surge de la colaboración, un año más, entre la Concellaría de Cultura y el Club de Prensa.

Entre las imágenes expuestas, que en conjunto ofrecen una crónica sociocultural desde las perspectivas de sus autores, se encuentran las premiadas en esta edición, “Política municipal” (de Miguel Ángel López), elegida Fotografía do Ano, y “O Grande Esmorecemento” (de Brais Lorenzo). En este último caso se trata de la serie ganadora, que captura la vida de la resistencia del territorio rural gallego, que contribuye a preservar la cultura y el patrimonio en un contexto global totalmente acelerado.

Con entrada libre, la muestra se puede visitar de lunes a viernes (10.00 a 14.00) o de viernes a domingo (19.00 a 22.00).