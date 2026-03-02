Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fotografía

Las mejores imágenes de los fotoperiodistas de Galicia se desplazan al municipio de Ares

"Galicia en Foco" se puede visitar, con entrada libre, en la Casa da Xuventude hasta el día 20

Redacción
02/03/2026 21:33
Una de las fotografías fue publicada en Diario de Ferrol por Emilio Cortizas
Una de las fotografías fue publicada en Diario de Ferrol por Emilio Cortizas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Desde este mismo lunes están disponibles en la Casa da Xuventude del Concello de Ares las imágenes seleccionadas en la 34 edición de “Galicia en Foco”, la exposición que organiza el Club de Prensa de Ferrol para dar a conocer las mejores fotografías publicadas en los medios de comunicación de Galicia durante 2024.

Con esta nueva muestra, que permanecerá en dichas instalaciones municipales hasta el día 20, se ofrece al público una nueva oportunidad de visitarla, después de haberse lucido en la Sala de Proxectos del Centro Torrente Ballester. La iniciativa surge de la colaboración, un año más, entre la Concellaría de Cultura y el Club de Prensa.

Entre las imágenes expuestas, que en conjunto ofrecen una crónica sociocultural desde las perspectivas de sus autores, se encuentran las premiadas en esta edición, “Política municipal” (de Miguel Ángel López), elegida Fotografía do Ano, y “O Grande Esmorecemento” (de Brais Lorenzo). En este último caso se trata de la serie ganadora, que captura la vida de la resistencia del territorio rural gallego, que contribuye a preservar la cultura y el patrimonio en un contexto global totalmente acelerado.

Con entrada libre, la muestra se puede visitar de lunes a viernes (10.00 a 14.00) o de viernes a domingo (19.00 a 22.00).

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Una de las fotografías fue publicada en Diario de Ferrol por Emilio Cortizas

Las mejores imágenes de los fotoperiodistas de Galicia se desplazan al municipio de Ares
Redacción
Tramo final de la AC-123

La Xunta cede a Ares tres tramos finales de carreteras que pasan por la localidad
Redacción
Un momento de la visita de Aneiros al municipio aresano, beneficiario de la anterior convocatoria

Los Concellos de Ferrolterra pueden solicitar las ayudas para la gestión de residuos hasta el 6 de marzo
Redacción
Praza de Rosalía, no Día das Letras, onde este luns 23 realiza un acto o BNG

Chega o Día de Rosalía cargado de convocatorias por 8 concellos das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal
Redacción