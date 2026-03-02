La Xunta cede a Ares tres tramos finales de carreteras que pasan por la localidad

Tramo final de la AC-123 Xunta

El Consello de la Xunta aprobó en la jornada de este lunes el Decreto por el que aprueba la transferencia a favor del Ayuntamiento de Ares de tres tramos finales de carreteras autonómicas que discurren en su totalidad por el municipio, “por solo clasificado como urbano polo instrumento de planeamento vixente no Concello”.

Se trata de la AC-123 (del punto kilométrico 1+910 al 2+210), la AC-124 (del 1+170 al 1+770) y la AC-130 (entre el 3+400 y el 4+420).

Con este cambio de titularidad, el ejecutivo local pasará a tener la competencia para actuar en estos trechos, “e asume a responsabilidade da súa conservación e o seu mantemento”, remarcan desde el gobierno gallego. El decreto aprobado ayer por el ejecutivo que dirige Alfonso Rueda producirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Galicia