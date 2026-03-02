Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ares

La Xunta cede a Ares tres tramos finales de carreteras que pasan por la localidad

La transferencia se hará efectiva al día siguiente de su publicación en el DOG

Redacción
02/03/2026 17:54
Tramo final de la AC-123
Tramo final de la AC-123
Xunta
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Consello de la Xunta aprobó en la jornada de este lunes el Decreto por el que aprueba la transferencia a favor del Ayuntamiento de Ares de tres tramos finales de carreteras autonómicas que discurren en su totalidad por el municipio, “por solo clasificado como urbano polo instrumento de planeamento vixente no Concello”.

Se trata de la AC-123 (del punto kilométrico 1+910 al 2+210), la AC-124 (del 1+170 al 1+770) y la AC-130 (entre el 3+400 y el 4+420).

Carretera FE-13 a su paso por San Xoán

Dos tramos de las carreteras FE-13 y FE-14 pasan a ser del Concello

Más información

Con este cambio de titularidad, el ejecutivo local pasará a tener la competencia para actuar en estos trechos, “e asume a responsabilidade da súa conservación e o seu mantemento”, remarcan desde el gobierno gallego. El decreto aprobado ayer por el ejecutivo que dirige Alfonso Rueda producirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Galicia

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Tramo final de la AC-123

La Xunta cede a Ares tres tramos finales de carreteras que pasan por la localidad
Redacción
Un momento de la visita de Aneiros al municipio aresano, beneficiario de la anterior convocatoria

Los Concellos de Ferrolterra pueden solicitar las ayudas para la gestión de residuos hasta el 6 de marzo
Redacción
Praza de Rosalía, no Día das Letras, onde este luns 23 realiza un acto o BNG

Chega o Día de Rosalía cargado de convocatorias por 8 concellos das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal
Redacción
Foto de familia en la presentación de la caminata

Ares conmemorará el 8M con la marcha reivindicativa “Camiña pola Igualdade”
Redacción