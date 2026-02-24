Los Concellos de Ferrolterra pueden solicitar las ayudas para la gestión de residuos hasta el 6 de marzo

Un momento de la visita de Aneiros al municipio aresano, beneficiario de la anterior convocatoria Xunta

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, instó a los Concellos a sumarse a la nueva línea de ayudas de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, diseñada para potenciar la economía circular y mejorar el tratamiento municipal de basuras. Estas subvenciones, para las que el plazo permanecerá abierto hasta el 6 de marzo, cuentan con una dotación global de 5,1 millones de euros.

La representante autonómica visitó el municipio de Ares, uno de los beneficiarios en la anterior convocatoria con más de 100.000 euros, en compañía de responsables municipales y de la directora territorial de la Consellería, Pilar Arias. Con dicha cantidad, el Consistorio adquirió nuevos contenedores, recipientes domésticos para compost y un camión equipado para funcionar como punto limpio itinerante. “A Xunta segue a carón das entidades locais para facilitar o exercicio das súas competencias en materia de residuos, brindándolles apoio económico para axudalas a avanzar na redución da produción de refugallos, no incremento da reciclaxe e no fomento da concienciación ambiental da poboación”, aseveró la delegada territorial, que informó de las novedades de la presente convocatoria de estas ayudas.

En este sentido, incidió en que se elimina el requisito que obligaba a los Consistorios a aportar el 10% de la inversión, estando ahora los proyectos cubiertos en su totalidad con la aportación del 60% del Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) y del 40% del gobierno gallego. Otro de los cambios es que el IVA será subvencionable, “reducindo o esforzo financeiro que terán que facer os municipios e beneficiando aos de menor tamaño e con menos capacidade financeira”, destacan desde la Delegación territorial.

Además, en esta nueva convocatoria se unifican las distintas líneas de ayuda: la recogida y tratamiento de biorresiduos, adquisición de vehículos específicos, implantación del compostaje doméstico, gestión de residuos textiles, modernización de puntos limpios y proyectos de digitalización de los servicios municipales de residuos y la implantación progresiva de los sistemas de pago por generación.