Ares conmemorará el 8M con la marcha reivindicativa “Camiña pola Igualdade”

Foto de familia en la presentación de la caminata Concello

El Día Internacional de la Mujer, efeméride que se conmemora cada año el 8 de marzo, se celebrará en Ares con el deporte como protagonista. El Concello organiza nuevamente una caminata reivindicativa bajo el lema “Camiña pola Igualdade”, que tendrá lugar a la jornada siguiente, el día 9, en colaboración con los centros educativos IES de Mugardos y CPI As Mirandas.

Representantes municipales y de las entidades colaboradoras dieron ayer a conocer la iniciativa, que constará de dos itinerarios diferentes –en función de sus participantes–.

El primero, el más largo, partirá del CPI As Mirandas a las 10.15 horas y recorrerá la costa de Ares por los caminos de senderismo municipales, en un itinerario de unos seis kilómetros. En él tomarán parte los escolares de 1º y 2º de ESO.

La segunda opción tendrá un carácter accesible. Así, desde las 12.00 horas, se realizará una ruta desde Ponte da Ciscada por el paseo marítimo, en una andaina de un kilómetro de longitud y de dificultad baja.

Ambas caminatas, guiadas, culminarán confluyendo en la plaza de la Constitución, en donde se dará lectura a un manifiesto a favor de la igualdad de género y la conquista de los derechos para las mujeres.

“Neste ano agradecemos especialmente a involucración dos centros educativos para sumarse á nosa andaina, sabendo que é esencial que a mocidade se comprometa na loita contra a violencia de xénero e teña un espazo de reivindicación da igualdade entre homes e mulleres”, aseveró la edila aresana de Igualdade, Victoria Montenegro, que aprovechó para poner en valor el trabajo “de coordinación e o papel de BimAres” contribuyendo al diseño del recorrido, así como la labor de Protección Civil y Policía Local.

La cita está abierta a la ciudadanía, aunque por motivos organizativos, es necesaria inscripción previa. Quienes deseen sumarse pueden hacerlo cubriendo el formulario disponible en la web del Consistorio. El plazo culmina el próximo 3 de marzo a las 15.00 horas.