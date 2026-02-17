Mi cuenta

Los programas de Afundación que unen varias generaciones llegarán a Ares

Entre los 10 centros participantes en total figura el CPI As Mirandas

Redacción
17/02/2026 12:58
Uno de los encuentros intergeneracionales organizados por Afundación en centros educativos gallegos de Secundaria
Uno de los encuentros intergeneracionales organizados por Afundación en centros educativos gallegos de Secundaria
Cedida
En la X edición de los programas intergeneracionales de Afundación “Fálame da emigración” y “Falamos da escola”, estos llegarán al CPI As Mirandas de Ares, entre 10 centros de Galicia que participan hasta el momento. Estos proyectos tratan de acercar al alumnado de Secundaria las experiencias de las personas mayores durante la emigración y su etapa escolar, y, 10 años después de estrenarse, un informe de evaluación demuestra su influencia en aspectos como la reducción de los estereotipos sobre el envejecimiento.

El estudio realizado desde el área de Mayores de la entidad, atendiendo al impacto en el alumnado participante en los cursos 2023/24 y 2024/25, contó con 543 estudiantes de 16 centros educativos de Secundaria, que respondieron al Cuestionario de Estereotipos Negativos sobre el Envejecimiento –Cenve– al empezar y terminar el programa.

Resultados

“Sin duda ratifican lo que recoge el Informe Mundial de Edadismo de la OMS, que subraya que las actividades educativas y las intervenciones de contacto intergeneracional son, junto a las políticas y la legislación, las estrategias más eficaces” contra esta discriminación, según indica Sabela Couceiro, coordinadora del área.

