La actuación en el lavadero de Fonte da Cal, en Chanteiro, enfrenta a Concello y vecinos

El Ayuntamiento de Ares acometió el pasado mes de agosto una serie de trabajos para rehabilitar el lavadero de Fonte da Cal, en el núcleo de Chanteiro. Los residentes en la zona denuncian que la actuación, que contó con una inversión de 38.217,29 euros –financiada, en parte, con una ayuda de 20.000 del Instituto de Estudos do Territorio de la Xunta–, taponó el curso natural del regato provocando inundaciones, algo que, sin embargo, el Consistorio desmiente.

Una de las personas afectadas asegura que durante las obras “la canalización fue realizada de manera chapucera, sin cálculo alguno a la hora de dimensionar las conducciones, que resultan insuficientes para el caudal con el que baja” el arroyo durante los meses de invierno.

La vecina incide en que “las soluciones que se dieron hasta el momento parecen sacadas de un cómic de Ibáñez, ya que primero abrieron otro surco para que recogiera el agua que desbordaba y, como esto no fue suficiente, tuvieron que colocar uno nuevo. Y como el lavadero sigue desbordando, se les ocurrió quitar el tapón”, censura.

"Feísmo"

Desde el ejecutivo local, la concejala de Urbanismo, Olimpia Marcos, clarifica a preguntas de este Diario la naturaleza del proyecto acometido en el lavadero de Chanteiro. En este sentido, asegura que los fondos obtenidos del ejecutivo autonómico se vinculaban, exclusivamente, a luchar contra el “feísmo” paisajístico de la edificación, por lo que la intervención se limitó a mejorar su estética. “Non houbo ningún tipo de actuación hidráulica. Ese regato está inventariado en Augas de Galicia e nós ao cauce non lle tocamos. Outra cousa son os regos que, de forma natural, vanse formando cando unha zona se inunda. Son augas de escorrentía que acaban, efectivamente, no regato. É certo que se tapou inicialmente para facer a obra, pero despois se destapou”, asevera la responsable municipal.

Marcos asegura que el Consistorio es consciente de que la zona sufre inundaciones, sobre todo, tras las copiosas lluvias registradas desde comienzos de año, pero incide en que “a obra non prexudicou, o que fixo foi solamente mellorar a estética do lavadoiro, dignificalo”.

Solución

Cabe recordar que la intervención supuso, entre otras cuestiones, la incorporación de nuevos sillares de granito y la eliminación de las cubiertas de chapas de fibrocemento para la incorporación de nueva teja cerámica curva.

El Ayuntamiento asegura que buscará una solución para tratar de que los anegamientos afecten a las casas más cercanas al lavadero. “Temos que facer un proxecto e ver o seu alcance. Trataremos de que nolo faga unha enxeñaría para saber que intervención habería que facer”, expone la concejala de Urbanismo de Ares.