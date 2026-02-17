Mi cuenta

El concejal Daniel Villaronga seguirá en el pleno aresano, pero fuera del Partido Popular

“Mientras el PP de Ares ha decidido abandonar a los vecinos, continuaré como concejal independiente”, dice

Redacción
17/02/2026 16:44
El concejal Daniel Villaronga junto a un miembro de Protección Civil
El concejal Daniel Villaronga junto a un miembro de Protección Civil
Cedida
La aprobación unánime por parte del pleno de Ares de una moción del concejal del Partido Popular Daniel Villaronga para rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles –IBI– de las familias numerosas ha sido el detonante del desencuentro entre el edil y la Secretaría de Organización Provincial de la formación. 

“Me dijeron que esta actuación no sirve para nada, que no es una política adecuada y que lo que hay que hacer es atacar al grupo de gobierno”, expone en un comunicado el propio Villaronga, que anuncia que seguirá en la corporación como concejal no adscrito. 

“En mi vida me muevo en base a principios sólidos”, explica, “y, por supuesto, en la política todavía más. La labor fundamental es mejorar la vida de los ciudadanos y no enfrentarlos en absurdas batallas políticas que solo empeoran su vida diaria”. 

El edil recuerda las propuestas presentadas anteriormente, como aparcamiento para pediatría en el centro de salud, el arreglo del vial de Pedrós o sobre los residuos caninos. 

“¿Me quieren decir que esto no sirve para nada, que tengo que dejar abandonados a los vecinos para practicar una política destructiva?”. “Mientras el PP de Ares ha decidido abandonar a los vecinos, continuaré como concejal independiente”, concluye.

