En la búsqueda de creadores para el cartel del próximo Ares Indiano

Edición del Ares Indiano del pasado ejercicio Emilio Cortizas

El gobierno aresano ha puesto en marcha el II Concurso de Deseño do cartel do Ares Indiano, un certamen que busca seleccionar la pieza que representará la novena edición de este evento más que consolidado en la villa, que tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de agosto.

Así, desde el Concello se hace una invitación para que artistas, diseñadores gráficos y creadores en general –residentes en Galicia y mayores de edad– presenten, como máximo, dos diseños de temática, estilo y técnica libres, siempre y cuando se adecúen “ás características e indiosincraria” de la cita indiana y no empleen el uso de IA, siendo esta última motivo de exclusión.

El concurso supone un premio único de 600 euros y el plazo para presentar las obras – con un formato de 50x70 centímetros (vertical) y dejar espacio libre para los logotipos institucionales y privados en una banda inferior de cinco centímetros– hasta el próximo 15 de mayo. Las bases pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia del 13 de febrero.