Condena al Concello de Ares por vulnerar el derecho de igualdad de un trabajador municipal al que resarcirán

Casa Consistorial en Ares Daniel Alexandre

El Concello de Ares ha sido condenado por el Juzgado de lo Social número 1 de Ferrol a indemnizar a un trabajador municipal que sufrió una vulneración del derecho de igualdad en su puesto de trabajo, una sentencia que, para el BNG aresano, no puede ser interpretada como “un feito illado, senón que pon de manifesto un problema máis amplo nas políticas de xestión do persoal”.

En concreto, el perjudicado, que interpuso la demanda el pasado mes de junio, lleva siendo personal fijo del Consistorio desde junio de 2024; no obstante, su vínculo laboral empezó en diciembre de 2011, cuando comenzó a prestar servicios encadenando contratos a tiempo completo y parcial, desempeñando las tareas propias de un Técnico Medio, del grupo A2. Sin embargo, el sueldo que venía percibiendo distaba cuantiosamente del que se contempla en las tablas salariales para quien ejerce esa responsabilidad según la propia Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Entre los hechos probados, la sentencia incluye también el acuerdo plenario por el que, en 2018, se incorporaba su puesto al marco laboral “considerándose así os dereitos contributivos” y su encuadre en el apartado correspondiente, ratificado por un informe de la Diputación de A Coruña, así como las diversas “reivindicaciones salariales” que el demandante trasladó al Concello hasta en cuatro ocasiones, esgrimiendo su antigüedad, el convenio y la equiparación salarial. A mayores, se da cuenta de diversos períodos en los que el trabajador estuvo incapacitado temporalmente por causa de trastornos “ansioso-depresivos” derivados de su situación.

Recurso

En vista de lo anterior, la magistrada Iria López Carregal condena en su sentencia al Concello de Ares por vulnerar el derecho a la igualdad, obligándolo a realizar la equiparación salarial al puesto de la escala de funcionario desde febrero de 2018. En base a ello, tendrán que abonarle el salario correspondiente desde enero del pasado año e indemnizarlo con 51.769,25 euros más intereses en concepto de daños y perjuicios.

Al conocerse la resolución judicial, desde el Bloque Nacionalista Galego de Ares trasladan que el gobierno local habría recurrido únicamente la cantidad a desembolsar como compensación, un extremo que “reforza a necesidade de asumir responsabilidades políticas e de introducir cambios profundos na maneira de xestionar o persoal e as contratacións municipais”.

Exigen que prevalezcan los criterios de “igualdade, obxectividade e transparencia” a la hora de incorporar plantilla, recordando que no es la primera sentencia que obliga al Concello a compensar a sus trabajadores.