Historia

Juan Galán presenta en Ares a los “Rotspanier”, escapados de Franco que terminaron en manos de Hitler

Españoles como Joaquín Fernández Millán vivieron esta historia convertida en el libro que se da a conocer mañana

Redacción
11/02/2026 22:48
Galán presentando otro título en la Central Librera de Dolores

Jorge Meis
“Rotspanier, un miliciano galego no exilio francés (1939-1945)” es el título de la obra más reciente del escritor e investigador en temas de memoria histórica Juan Galán, que la presentará este viernes 13 en su municipio, a las 20.00 horas, en la Alianza Aresana. En el encuentro el autor estará acompañado de la concejala de de Cultura, Alma Barrón, con quien se ocupará de dar a conocer una realidad vivida por miles de españoles durante la primera parte del siglo XX.

El ejemplar, publicado en la colección Memoria de la editorial Galaxia, presentará a los Rotspanier, republicanos españoles que huyeron de la dictadura de Franco para terminar en manos de Hitler.

Para relatar esta historia, Juan Galán utiliza la experiencia de un marinero de profesión, Joaquín Fernández Millán, de A Pobra do Caramiñal. Este protagonista luchó como miliciano en el Ejército de Euskadi, la tierra a la que emigró antes de exiliarse en Francia.

Fue a principios de febrero de 1939 cuando este hombre cruzó los Pirineos hacia el país vecino, donde una vez estallada la Segunda Guerra Mundial sería internado en campos de concentración y forzado a trabajar en entidadades como las Compañías y Grupos de Trabajadores Extranjeros –CTE y GTE–, en las zonas que controlaba el gobierno de Vichy, y posteriormente también en las que ocuparon los nazis.

Escritor

Juan Galán es filólogo inglés por la Universidade de Santiago de Compostela y ejerció como profesor en la Escola Oficial de Idiomas de Ferrol. En relación con la obra que dará a conocer, se trata de su primera publicación del estilo, además de ser miembro de la junta directiva de la Asociación de Memoria Histórica Democrática de Ferrolterra.

Colaborador en diversas revistas y en Diario de Ferrol, donde cuenta con una sección dedicada a la memoria democrática, también escribió ficción en “Romanza de los naranjos en flor” (2021), “El eco de tu voz” (2022) y “Las tribulaciones de Bruno Lamas” (2023).

