Tres novelistas de Galicia se sientan a hablar sobre “O amor e as súas perspectivas” en Ares

Una de las autoras protagonistas, Rocío Mañana Bouzón, en el lugar que luce la portada de su última obra, “Alma de cristal” Cedida

A pesar de que la novela romántica como tema pueda ser abordada con un término en singular, el encuentro que tendrá lugar este miércoles 11, a las 17.30 horas en el salón de actos de la Alianza Aresana, dará cuenta de sus múltiples interpretaciones posibles. La cita, que se presenta con el título de “O amor e as súas perspectivas”, estará protagonizada por tres escritoras gallegas: Abril Camino, de A Coruña; Rocío Mañana Bouzón, de Vilarmarior, y Mav Alonso, de Vigo.

“O amor e as súas perspectivas”, una charla literaria a la que se podrá acceder con entrada totalmente libre, realizará una panorámica acerca de las distintas visiones de la novela romántica y de las temáticas que se pueden desarrollar dentro de esta categoría.

Las tres escritoras que dialogarán sobre este asunto no serán las únicas participantes, ya que durante el encuentro se llevarán a cabo distintas dinámicas con el objetivo de que todos los espectadores puedan intervenir en la conversación y manifestar sus inquietudes a las autoras.

Estas narradoras comparten el hecho de haber desarrollado la novela romántica a lo largo de sus trayectorias, aunque desde sus particulares “perspectivas”. Abril Camino es la ganadora del Premio Xerais 2025 por “Mulleres que viven xuntas”, precisamente una obra que introduce a la ecuación el factor de la orientación sexual. La poeta, prosista y “bookstagrammer”.

Rocío Mañana Bouzón se distingue por haber tratado el amor en sus textos sin limitarse a aquel que se siente hacia los demás, sino que propone una visión más global que contempla tanto la pérdida como el que se dedica a uno mismo.

Para terminar, la visión de Mav Alonso, Premio Círculo Rojo a la mejor Novela Romántica por “La herida que merezco”, destaca en este grupo por la fusión que realiza en sus libros de los géneros thriller y romántico.

Impulsan este encuentro la Biblioteca Provincial de la Diputación de A Coruña, la Asociación Galega de Escritoras e Escritores –AGER– y la Concellaría de Cultura de Ares.

Títulos

Rocío Mañana Bouzón (1992) debutó con “El mundo bajo tu sonrisa”, una novela en la que ya incluyó desamor y amor propio de la misma forma que hizo con la siguiente entrega, “El mundo que soñamos juntos”.

El último libro de Mav Alonso (1970) es “Azul y Menta”, y en este caso el amor, que pasa de lo romántico a lo amistoso, aparece relacionado con el hecho de conocerse profundamente entre dos personas.

Si Abril Camino interpeló en su última obra a las lesbianas, en la anterior, “La petición de Olivia”, habla del deseo de algunas mujeres de ser madres.