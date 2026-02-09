Mi cuenta

Diario de Ferrol

Encuentro

Tres novelistas de Galicia se sientan a hablar sobre “O amor e as súas perspectivas” en Ares

La Biblioteca Provincial y la Asociación Galega de Escritoras e Escritores impulsan esta cita

Redacción
09/02/2026 19:30
Una de las autoras protagonistas, Rocío Mañana Bouzón, en el lugar que luce la portada de su última obra, “Alma de cristal”
Una de las autoras protagonistas, Rocío Mañana Bouzón, en el lugar que luce la portada de su última obra, “Alma de cristal”
Cedida
A pesar de que la novela romántica como tema pueda ser abordada con un término en singular, el encuentro que tendrá lugar este miércoles 11, a las 17.30 horas en el salón de actos de la Alianza Aresana, dará cuenta de sus múltiples interpretaciones posibles. La cita, que se presenta con el título de “O amor e as súas perspectivas”, estará protagonizada por tres escritoras gallegas: Abril Camino, de A Coruña; Rocío Mañana Bouzón, de Vilarmarior, y Mav Alonso, de Vigo.

“O amor e as súas perspectivas”, una charla literaria a la que se podrá acceder con entrada totalmente libre, realizará una panorámica acerca de las distintas visiones de la novela romántica y de las temáticas que se pueden desarrollar dentro de esta categoría.

Las tres escritoras que dialogarán sobre este asunto no serán las únicas participantes, ya que durante el encuentro se llevarán a cabo distintas dinámicas con el objetivo de que todos los espectadores puedan intervenir en la conversación y manifestar sus inquietudes a las autoras.

Estas narradoras comparten el hecho de haber desarrollado la novela romántica a lo largo de sus trayectorias, aunque desde sus particulares “perspectivas”. Abril Camino es la ganadora del Premio Xerais 2025 por “Mulleres que viven xuntas”, precisamente una obra que introduce a la ecuación el factor de la orientación sexual. La poeta, prosista y “bookstagrammer”.

Rocío Mañana Bouzón se distingue por haber tratado el amor en sus textos sin limitarse a aquel que se siente hacia los demás, sino que propone una visión más global que contempla tanto la pérdida como el que se dedica a uno mismo.

Para terminar, la visión de Mav Alonso, Premio Círculo Rojo a la mejor Novela Romántica por “La herida que merezco”, destaca en este grupo por la fusión que realiza en sus libros de los géneros thriller y romántico.

Impulsan este encuentro la Biblioteca Provincial de la Diputación de A Coruña, la Asociación Galega de Escritoras e Escritores –AGER– y la Concellaría de Cultura de Ares.

Títulos

Rocío Mañana Bouzón (1992) debutó con “El mundo bajo tu sonrisa”, una novela en la que ya incluyó desamor y amor propio de la misma forma que hizo con la siguiente entrega, “El mundo que soñamos juntos”.

El último libro de Mav Alonso (1970) es “Azul y Menta”, y en este caso el amor, que pasa de lo romántico a lo amistoso, aparece relacionado con el hecho de conocerse profundamente entre dos personas.

Si Abril Camino interpeló en su última obra a las lesbianas, en la anterior, “La petición de Olivia”, habla del deseo de algunas mujeres de ser madres.

