El Concello de Ares mantiene abiertas las inscripciones de la séptima ruta del programa de las salidas a la naturaleza

Imagen de archivo de una de las rutas del programa SendAres Concello

La Concejalía de Deportes abrió las inscripciones para la séptima convocatoria del programa SendAres, una propuesta en la que ya pueden anotarse tanto las personas empadronadas en el municipio como vecinos y vecinas de otras localidades.

En esta ocasión, la ruta se desarrollará en el entorno del río Castro el próximo domingo 22. Las personas inscritas ascenderán hasta la serra do Forgoselo, desde donde podrán disfrutar de una panorámica de Ferrolterra y de las Fragas do Eume, para posteriormente iniciar el itinerario en dirección a la fortificación de Narahío, en el concello de San Sadurniño. En total, explican desde el gobierno de Julio Iglesias, se trata de un recorrido de 14 kilómetros con una dificultad media. Quienes tomen parte en la propuesta deberán abonar una cantidad de 20 euros, que incluyen los gastos derivados del servicio de guía, los seguros y el desplazamiento tanto de ida como de vuelta.

El punto de encuentro será la plaza de la Igrexa, desde donde se partirá a las 8.00 horas, con regreso al municipio previsto para las 15.00. En total se ofertan 25 plazas que, en caso de no cubrirse, permanecerán disponibles hasta el día 12.