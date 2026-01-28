Mi cuenta

Suceso

Un intoxicado por monóxido de carbono en Ares fue trasladado al hospital

La mala combustión de una estufa de leña parece ser el origen del incidente

Redacción
28/01/2026 10:59
El incidente se registró pasadas las 21.00 horas de ayer martes
El incidente se registró pasadas las 21.00 horas de ayer martes
Jorge Meis
Un vecino del municipio de Ares tuvo que ser trasladado este martes por la noche al centro hospitalario de referencia tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en su domicilio. Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente se registró en torno a las 21.00 horas en una vivienda de la parroquia de San Pedro de Cervás.

Tal y como relató la central autonómica, fue un particular, también morador del inmueble, el que alertó del suceso al 112, señalando que en el mismo vivían varias personas y solicitando asistencia sanitaria para una de ellas. Inmediatamente después de recibir la llamada, el servicio de emergencias activó un operativo de asistencia y control de riesgo, movilizando hasta el punto una ambulancia medicalizada del 061 y una dotación de bomberos del GES de Mugardos.

A su llegada al lugar, los profesionales mugardeses realizaron las pertinentes mediciones de gases, constantando que se trataba de monóxido de carbono. No obstante, al haber ventilado la casa sus residentes después de percatarse de la intoxicación, los valores detectados fueron negativos. En paralelo, el personal sanitario trasladó al afectado al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

