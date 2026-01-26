Las mascotas vuelven a misa en Ares y Fene para recibir la bendición de San Antón

Al finalizar la celebración en Ares hubo posado familiar en el altar Cedida

Coincidiendo con la celebración el pasado 17 de enero de San Antonio Abad, patrono de los animales, fueron varias las parroquias de Ferrolterra que estos días acogieron celebraciones en las que, además de las oraciones de los feligreses, se escuchó más de un ladrido al acudir las mascotas a recibir la tradicional bendición.

Es el caso de los municipios de Ares y Fene que este fin de semana celebraron hasta cuatro eucaristías con presencia de animales, empezando por la del sábado a las seis de la tarde en Cervás y terminando por las tres que tuvieron lugar este domingo: a las 9.30 en Lubre, a las 11.30 en Limodre y a las 12.30 horas en la iglesia de San José de la villa aresana, donde se reúne un mayor número de familias.

“Hoy la celebración de la misa es diferente porque vienen las mascotas”, anunciaba al comienzo el párroco, Antonio García de las Heras, quien ha ido cultivando esta tradición en la península de Bezoucos desde el 2019, extendiéndola por todas las parroquias en las que se encarga de los ritos religiosos.

Pájaros y perros se bendijeron en la parroquia fenesa de Limodre Cedida

Explicaba a las familias que llenaban el templo aresano que “hay que cuidar a los animales de manera especial porque también forman parte de la Creación; podemos tenerlos y ser responsables con ellos, aunque sé de casos de algunas mascotas, como un cocodrilo que alguien tenía en Estados Unidos, que no debería tenerse”, al tiempo que buscaba la participación infantil haciendo algunas preguntas.

Ataque de risa

Aunque los perros suelen ser la especie mayoritaria en la bendición de San Antón, también se pudo ver algún gato, pájaros, peces y tortugas, incluso un pato que protagonizó la anécdota del día al escaparse de los brazos de su dueña para intentar darse a la fuga, provocando un ataque de risa al sacerdote que impidió que, por momentos, pudiese leer correctamente las oraciones que estaba dedicando a las mascotas, en las que recordó que “fueron salvadas en el arca de las aguas del diluvio y quedaron asociadas al pacto con Noé”.

Para finalizar, niños y niñas procesionaron detrás del cuadro con la imagen del santo con sus mascotas o, en su defecto, sus peluches, a los que también se roció con agua bendita como ocurre cada mes de enero en la iglesia de Ares.