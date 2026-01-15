Mi cuenta

Ares

Protección Civil de Ares realizó el pasado año un total de 206 operativos, casi la mitad en verano

Las personas voluntarias realizaron 95 intervenciones entre julio y septiembre

Redacción
15/01/2026 22:38
Protección Civil del concello de Ares
Protección Civil del concello de Ares
Cedida
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ares realizó el pasado año 2025 un total de 206 operativos. Este es el balance que ha dado a conocer ayer el Ayuntamiento, que constata el “papel fundamental en momentos críticos” del servicio, “mais tamén nos eventos e actividades de cotiandade municipal, entregando o seu tempo e esforzo altruistamente en beneficio de todos”, exponen desde el ejecutivo que dirige Julio Iglesias Redondo.

En un análisis del cómputo, el pico de actividad de este cuerpo de voluntarios tuvo lugar, como es habitual, coincidiendo con la época de mayor actividad en la villa. El 46% de los operativos en los que tomaron parte se produjo entre los meses de junio y septiembre, con un total de 95 actuaciones.

Así las cosas, los integrantes del cuerpo aresano participaron en acciones relacionadas con fenómenos meteorológicos adversos que suponían un riesgo para la ciudadanía, gestión de nidos de avispa velutina, accidentes y cuestiones relacionadas con la seguridad vial o eventos en los que se concentró una gran cantidad de personas.

