Os Callos&Blues centran o San Vicente en Caamouco, que empeza con “Fariña” en escena
A festa patronal aposta polo éxito seguro de combinar música e “taberneo”, sen esquecer a cultura e aos nenos
O programa das festas de San Vicente volve estar a cargo da Agrupación Instrutiva de Caamouco, coa colaboración do Concello, que atopou unha fórmula coa que poucos desexarán quedar fóra. A primeira actividade terá lugar este mesmo sábado 17, ás 19.00 horas, cando a compañía ferrolá Opaí Teatro abrirá o pano coa obra “Fariña”, e o vindeiro fin de semana continuarán os encontros co protagonismo da banda de blues Bad Whiskey e dos pequenos e pequenas.
“Seguimos apostando por un formato diferente para celebrar as nosas festas patronais, con propostas alternativas que dende hai anos atraen cada vez máis público a Caamouco”, sinalan dende a asociación, que mantén a mesma oferta gastronómica, totalmente gratuíta, pero muda o xénero musical, que o ano pasado veu da man dos rockeiros Cranio.
Os Callos&Blues deste 2026 abrirán as portas da festa o sábado 24, ás 20.00 horas, e servirán de primeira parada á xira dos ferroláns Bad Whiskey, que nas vindeiras semanas percorrerá a comarca e cidades galegas como A Coruña e Vigo.
Pecharán o San Vicente 2026 as nenas e nenos que participen no encontro do domingo 25, a partir das 17.00 horas, unha festa infantil con animación musical e xogos por parte de La Guagua. Ademais da chocolatada para a merenda, de balde por conta da Agrupación, realizaranse maquillaxes de fantasía e tatuaxes.
Teatro
A obra que inaugura a celebración é unha adaptación da popular obra de Nacho Carretero, un texto elaborado por Jose Prieto que conta coa dirección de Cristina Mariño.