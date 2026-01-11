Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ares

Ares trae a la palestra a Pitágoras y otros influencers de las matemáticas

El ciclo "Non remates coas mates" llega a su fin este mes

Redacción
11/01/2026 21:48
Una de las sesiones del ciclo sobre matemáticas para adultos
Una de las sesiones del ciclo sobre matemáticas para adultos
Cedida
Sin redes sociales ni internet, figuras como Pitágoras transformaron la sociedad a través de las matemáticas y su influjo llegó hasta nuestros días, al igual que el de otras muchas figuras históricas. esa es la base sobre la que se sustenta la última sesión del programa “Non remates coas mates”, que se imparte en el aula de cultura del Concello de Ares, y que se presenta bajo el título de “Influencers da historia das matemáticas”.

El proyecto, nacido con el objetivo de llevar a cabo una aproximación a las matemáticas de modo ameno y didáctico, está impartido y coordinado por las licenciadas en Matemáticas Covadonga Rodriuguez-oldes, Cristina Montero y Begoña Gómez, que a través de metodologías dinámias y paricipativas escapan de esa idea de la disciplina como algo difícil y abstracto para generar un espacio de conocimiento, reflexión y descubrimiento para personas adultas, con curiosidad y sin necesidad de tener formación previa sobre la materia.

Hasta el momento ha habido ya sesiones en octubre y noviembre y con esta tercera, que tendrá lugar el próximo 21 de enero, en el aula de la calle Xamborela, concluye el ciclo.

Para esta cita, que profundizará en el pensador griego pero también otras figuras imprescindibles para la historia de esta ciencia y de la cultura, que se celebrará a las 18.30 horas del día 21, será preciso inscripción previa, a través del formulario telemático que se encuentra en la página web institucional www.concellodeares.gal.

La matrícula ya se encuentra abierta y se trata de una actividad totalmente gratuita.

Las dos primeras sesiones de este ciclo, que se desarrollaron en meses pasados, giraron en torno a “Unha viaxe ao infinito a través dos números”, con curiosidades sobre estos y sobre lo que es el infinito; y “Matemáticas escondidas no arredor”, sobre la proporción áurea.

Esta tercera sesión se centrará en esas personas del ámbito de las matemáticas que cambiaron la historia

