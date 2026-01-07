Mi cuenta

BD e documental

O retrato da resistencia galega “A morte nas fragas” e o filme “Os fíos da memoria”, en Redes

A novela gráfica de Anxos García Fonte e Carlos Sardiña preséntase o sábado co documental de Son Radiofusión

Redacción
07/01/2026 21:32
Con estas dúas pezas estreouse o programa do pasado mes de setembro na Piruchela, en Neda

Cedida
A Agrupación Instrutiva de Caam­ouco organiza este sábado 10, a partir das 19.00 horas no seu local da Tenencia, un encontro no que se presentará a banda deseñada “A morte nas fragas”, con guión de Anxos García Fonte e ilustracións de Carlos Sardiña. Así mesmo, proxectarase o documental “Os fíos da memoria”, que foi producido por Son Radiofusión e realizado por Xarda.

Tanto na novela gráfica como no audiovisual, que ten unha duración de 27 minutos, bótase a vista atrás para recuperar a historia recente de Galicia, sobre a que falarán o sábado Anxos García, Henrique Sanfiz, Carlos Sardiña e Pablo Santiago.

Por un lado, “A morte nas fragas” ambiéntase no rural galego que existía entre 1936 e a década de 1950, e segue as historias entrelazadas de distintas persoas, que agora quedan rexistradas despois de ser recollidas da transmisión oral. Non obstante, a realidade mistúrase coa mitoloxía tradicional, propoñendo un relato que focaliza na explotación capitalista da contorna.

“Os fíos da memoria” dá voz á investigación de Constantino Rico, un francés con raíces galegas que se propuxo destapar o misterio arredor da historia do seu avó, Pedro Rico Rodeiro, así como de Teresa López, unha pesquisa que concluíu descubrindo a crúa realidade da súa familia na Guerra Civil e posguerra.

