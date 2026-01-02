Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ares

Ares renovará el campo de fútbol municipal de Prados Vellos

El proyecto cuenta con una inversión superior a los 379.000 euros

Redacción
02/01/2026 17:56
Foto de archivo de las instalaciones
Foto de archivo de las instalaciones
Concello
El Concello de Ares aprobó en su última sesión plenaria –celebrada a finales de diciembre– el proyecto de renovación y mejora del campo de fútbol municipal de Prados Vellos. 

El alcalde, Julio Iglesias, destacó la relevancia de esta actuación, que cuenta con una inversión de 379.059,42 euros y que permitirá “entre outras cousas, renovar o céspede artificial que instalamos na lexislatura de 2007-2011, e que xa daquela supoñía unha intervención fundamental” para las instalaciones, aseveró.

Así las cosas, con el objetivo de permitir la división temporal del terreno de juego de fútbol 11 en dos campos de fútbol 8, se instalará una red separadora retráctil, además de incorporarse una estructura de protección para la zona de los banquillos. Se ejecutará, también, una nueva red de riego –con ocho cañones emergentes de largo alcance y la modernización del sistema de drenaje del campo–.

Iniciadas as obras de mellora dos vestiarios do campo de fútbol “Prados Vellos” de Ares

Más información

En la zona de las gradas, se mejorará la iluminación con tecnología LED y se construirá una solera de hormigón “como actuación perimetral ao terreo de xogo”, expone el Consistorio aresano.

