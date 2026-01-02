Ares renovará el campo de fútbol municipal de Prados Vellos

Foto de archivo de las instalaciones Concello

El Concello de Ares aprobó en su última sesión plenaria –celebrada a finales de diciembre– el proyecto de renovación y mejora del campo de fútbol municipal de Prados Vellos.

El alcalde, Julio Iglesias, destacó la relevancia de esta actuación, que cuenta con una inversión de 379.059,42 euros y que permitirá “entre outras cousas, renovar o céspede artificial que instalamos na lexislatura de 2007-2011, e que xa daquela supoñía unha intervención fundamental” para las instalaciones, aseveró.

Así las cosas, con el objetivo de permitir la división temporal del terreno de juego de fútbol 11 en dos campos de fútbol 8, se instalará una red separadora retráctil, además de incorporarse una estructura de protección para la zona de los banquillos. Se ejecutará, también, una nueva red de riego –con ocho cañones emergentes de largo alcance y la modernización del sistema de drenaje del campo–.

En la zona de las gradas, se mejorará la iluminación con tecnología LED y se construirá una solera de hormigón “como actuación perimetral ao terreo de xogo”, expone el Consistorio aresano.