Trasladado al hospital un vecino de Ares por inhalación de humo tras incendiarse su vivienda

Fue el propio afectado el que avisó del suceso a los servicios de emergencia Emilio Cortizas

Un vecino del término municipal de Ares tuvo que ser trasladado ayer domingo al centro hospitalario de referencia tras sufrir una intoxicación por inhalación de humo a raíz de un incendio en su vivienda. Según detalló esta mañana el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente se registró en torno a las 19.00 horas en una vivienda unifamiliar del lugar de O Raso, en la parroquia de Caamouco.

Fue el propio afectado quien alertó del incidente a los servicios de emergencias, indicando que se había quemado un colchón de su hogar y solicitando asistencia médica. Así, hasta el punto se desplazaron efectivos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos y de la Guardia Civil, así como una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

De este modo, mientras los bomberos mugardeses realizaban labores de ventilación y medición de temperatura, los profesionales sanitarios prestaron un servicio inicial al hombre, antes de determinar su traslado al centro hospitalario Arquitecto Marcide de Ferrol.