Diario de Ferrol

Ares

Gastronomía y ocio se dieron la mano el fin de semana en el Mercado de Nadal de Ares

Organizado por la Comisión de Fiestas de San Roque, en colaboración con el Concello

Redacción
28/12/2025 20:48
Magic Mateo, en un momento de su actuación
Magic Mateo, en un momento de su actuación
Jorge Meis
El mercado municipal de Ares fue punto de encuentro durante el fin de semana para quienes quisieron disfrutar de la gastronomía de una forma diferente a la que es habitual en un mercado como punto de venta, y también de actividades culturales y de ocio para todos los públicos.

Así, durante la mañana del sábado y del domingo se sirvieron platos de callos, fabada, hamburguesas, vino caliente o chocolate, mientras que por la tarde el espacio se convirtió en escenario de talleres infantiles, actuaciones musicales como las de “Son de Troula” o “O rueiro de Ares” o la magia del ya consolidado ilusionista ferrolano Magic Mateo. Además, se procedió al sorteo de una cesta navideña entre los asistentes y usuarios.

magic mateo dos
Numeroso público en la actuación en Ares 
Jorge Meis

La actividad del fin de semana navideño, enmarcado en la programación de estos festejos pero organizado por la Comisión de Fiestas de San Roque, con la colaboración del Concello, resultó todo un éxito de público.

Este lunes 29 será protagonista el teatro musical, con la escenificación en la Alianza Aresana, a las 18.00 horas, de la pieza “As aventuras de Jazzy e Blysy” para un público infantil y familiar y que acercará al auditorio a los orígenes del jazz y del blues.

