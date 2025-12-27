Mi cuenta

Ilusionismo

Unas "Navidades Mágicas" con el cartel de Magic Mateo que llega hasta Mugardos y Ares

El ilusionista ferrolano ofrece dos actuaciones en la comarca este mismo fin de semana

Redacción
27/12/2025 13:30
Uno de los espectáculos de magia ofrecidos por Magic Mateo el año pasado
Uno de los espectáculos de magia ofrecidos por Magic Mateo el año pasado
Jorge Meis
Bajo el título de Navidades Mágicas, el joven ilusionista ferrolano Magic Mateo propone un cartel que ya se estrenó el pasado viernes en el Recinto Ferial de Curtis. A pesar de que el programa se clausurará con una actuación en el auditorio Constante Liste de Teo el próximo fin de semana, el artista no se olvida de su comarca.

Este mismo sábado 27, a las 18.30 horas, sorprenderá al público mugardés en la SCR San Xoán de Piñeiro, mientras que el domingo 28 continuará la gira en Ares, a las 18.00 horas en el mercado municipal.

