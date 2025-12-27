Unas "Navidades Mágicas" con el cartel de Magic Mateo que llega hasta Mugardos y Ares

Uno de los espectáculos de magia ofrecidos por Magic Mateo el año pasado Jorge Meis

Bajo el título de Navidades Mágicas, el joven ilusionista ferrolano Magic Mateo propone un cartel que ya se estrenó el pasado viernes en el Recinto Ferial de Curtis. A pesar de que el programa se clausurará con una actuación en el auditorio Constante Liste de Teo el próximo fin de semana, el artista no se olvida de su comarca.

Este mismo sábado 27, a las 18.30 horas, sorprenderá al público mugardés en la SCR San Xoán de Piñeiro, mientras que el domingo 28 continuará la gira en Ares, a las 18.00 horas en el mercado municipal.